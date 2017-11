România, lovită în plin din Rusia: Omul care ne-a făcut mândri în toată lumea este acuzat de terorism și legături cu ISIS

Numele luptătorului Albert Saritov (32 de ani), medaliat cu bronz la ediţia 2016 a Jocurilor Olimpice de la Rio, este implicat într-un scandal de proporţii care implică grupuri infracţionale, acuzaţii de terorism şi legături cu temuta grupare islamică ISIS! Postul de televiziune Rusia 24 a difuzat un reportaj despre sportivi ai Academiei de lupte Mindiaşvili, care ar fi fost recrutaţi şi folosiţi în misiuni, informează TVR.

Printre sportivii implicaţi se află enumeraţi şi fraţii Saritov, Ramazan şi Albert.

Albert Saritov a primit cetăţenia română, pentru a putea participa la Rio pentru ţara noastră, însă a fost recompensat şi de către preşedintele Ceceniei după ce a urcat pe podiumul olimpic. Ramazan, practicant şi el de lupte libere, a fost militant cecen şi şi-a pierdut viaţa în urmă cu cinci ani, într-un schimb de focuri cu poliţia.





Albert Saritov este acuzat că a făcut parte dintr-un grup infracţional. Colegii săi de antrenament au comis fapte mai grave, dovedite. În mai 2009, Beslam Ceghiev, dublu campion mondial la lupte, a detonat o bombă in Ministerul de Interne din Cecenia. În 2014, Ahmed Cickiev, sportiv de lupte libere din regiunea Daghestan, a trecut graniţa în Siria şi s-a înrolat in gruparea ISIS, după ce plecase în Turcia pentru a participa la o competiţie. Ulterior, acesta a apărut într-o înregistrare executând un prizonier. Israel Kasumov, un alt luptător, a primit o pedeapsă de un an de închisoare pentru că a promovat gruparea ISIS pe site-urile de socializare, anunţă TVR.

Albert Saritov a fost inclus în programul de elită "SAMURAI 2020" al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Deşi a devenit cetăţean român în 2016 şi este legitimat la Clubul Steaua, luptătorul cu origini cecene continuă să se antreneze în cea mai mare parte a timpului în Rusia.