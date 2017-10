Rușii anunță un rival pentru mașina Dacia Duster

Lada anunta lansarea noii generatii a modelului 4x4 Niva.

Presa din Rusia dezvaluie ca noul model va face parte din categoria de crossovere si e construit pe platforma pe care Renault a folosit-o la modele Kaptur si Duster.

Noua generatie e mai moderna si va avea sub capota motorizari Nissan. Unitatea diesel de 1,6 litri disponibila pe Duster se va afla si pe noua Lada Niva, noteaza fakti.bg.





Preturile n-au fost inca anuntate, dar se asteapta sa nu fie cu mult mai mari ca-n prezent.

In momentul de fata, Lada Niva in 5 usi are un pret de pornire de 7.500 de euro.

1977 e anul din care Lada produce modelul Niva, in prezent denumit 4X4.

