În Rusia se jubilează la fel ca dupa victoria lui Trump: „Alternativa pentru Germania”, partid de extrema-dreapta, sincer naționalist, a intrat pe locul 3 în parlamentul german.

Și jubileaza nu intamplator. Ca si in cazul „candidatului lor” la alegerile prezidențiale din SUA, motoarele propagandei externe – Sputnik si RT – au fost turate la maxim pentru a ajuta miscarea care simpatizeaza in mod deschis cu nazismul in lupta politica din Germania.

Sa ne amintim doar ca unul dintre liderii „Alternativei” (e drept ca, ulterior, colegii s-au dezis de el – dar nu si propaganda rusa) a spus despre Memorialul Holocaustului din capitala germana ca este „dizgratia Berlinului”.





Iar candidatul pentru postul de cancelar din partea partidului, Alexander Gauland, a cerut germanilor sa “nu se mai simta rușinați pentru crimele național-socialiștilor“ și sa înceapa să fie „mândri de eforturile soldaților germani în timpul celor două războaie mondiale”.

În acest context, având in vedere urmarirea paranoica a oricaror tendinte de „justificare a nazismului” în Rusia, este foarte curios faptul că propaganda de stat a Rusiei a oferit sprijin substantial „politicienilor neo-naziștilor” din Germania.

Chiar si in cazul lui Bjorn Hocke, politicianul care a spus despre Memorialul Holocaustului ca este rusinos pentru Germania. Deseori invitat la postul Russia Today (RT) și Sputnik, este a fost comentatorul principal al RT la atacul terorist de Craciun, care a avut loc la Berlin.

Apoi sunt cunoscute intalnirile oficialilor rusi, inclusiv a asa-zisului succesor al lui Vladimir Putin – Veaceslav Volodin – cu reprezentanții de seama ai ”Alternativei”.

În afara de asta, multi nemți de origine rusa, germani dupa sange si constiinta, dar cu gandirea spalata de propaganda rusa, cred cu sinceritate ca Rusia si Germania trebuie sa conduca Europa dupa bunul lor plac. Pentru a incuraja si ține aproape acesti „agenți de influență“, Moscova incalca propriile legi care interzic „justificarea nazismului””.

Relația sinceră a Moscovei cu naționaliștii germani o explicăm simplu – machiavelism politc. Tot ceea ce este rău pentru Uniunea Europeană, care a impus sanctiuni impotriva Moscovei, este bine pentru Rusia. Altfel spus, scopul scuza mijloacele.