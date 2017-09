Rusia desfășoară activități subversive, apelând la metodele KGB

Recenta intervenție radicală a guvernului ucrainean în funcționarea rețelelor sociale și a resurselor online rusești este unul dintre episoade, care se înmulțesc și îi îndepărtează tot mai mult pe ucraineni de ruși, scrie Andreas Umland, cercetătorul Institutului de Cooperare Euro-Atlantică din Kiev, într-un articol de pe site-ul Focus.



„Interdicția a fost o continuare a unui șir de măsuri luate de Kiev pentru reducerea așa-numitului „soft power”, a instrumentelor economice, precum și a activitații serviciilor speciale rusești – tehnici pe care Kremlinul le-a adoptat în cursul conflictului ucraineano-rus,“ – continuă autorul.

Potrivit analistului, sancțiunile impuse de Kiev împotriva unui numar de oficiali rusi din 2014 încoace, „poate fi criticat atât dpdv etic și moral, și din motive de pragmatism politic“.





„Mai întâi de toate – spune Umland, – creșterea numărului de blocade informatice, comerciale și de alta natura din partea Kievului, reduce comunicarea și schimbul de informații între ucrainenii și rușii care, probabil, denunță războiul deghizat al Moscovei împotriva Ucrainei. Totodata, sancțiunile împiedica răspândirea aceluiasi “soft power” al Ucrainei în Rusia și împiedica comunicarea dintre posibilii aliați”.

Totodata, autorul critica eficienta blocadei de pe Internet, care este ușor de invins.

„Fezabilitatea și justificarea interdicțiilor ucrainene in crestere ridică din ce în ce mai multe întrebări cu privire la funcția lor reală, cu atât mai mult cu cât încrederea occidentală în intențiile reformiste ale lui Poroșenko este redusa. Cu toate acestea, problema principală a eficacității acestor măsuri este cea a modului în care statul ar trebui să se comporte în condițiile unui război hibrid”, scrie Umland.

„Spre deosebire de războaiele clasice, trucul decisiv al atacului rusesc „neliniar” asupra Ucrainei este deghizarea utilizării forței militare brute”, se spune în articol.

Având în vedere resursele, poziția actuala în lume și imaginea internațională, „Ucraina ramane atat de mult in urma Rusiei, ca ar fi logic să evite intervențiile militare riscante și sa abordeze utilizarea hiperactivă a instrumentelor non-militare“, spune autorul.

Rusia și Ucraina sunt strâns legate din punct de vedere istoric, „și diversitatea canalelor de comunicare care continuă să existe între țările în conflict ofera Kremlinului o gamă largă de instrumente și oportunități de a-și face jocul, fapt pe care Occidentul de multe ori nu îl înțelege pe deplin sau nu îl poate vedea“.

„Pe de altă parte, concentrarea Kremlinului pe tehnicile non-militare ale războiului – psihologice, economice, culturale și de informare – împreună cu conflictul lent și aparent „înghețat” din regiunea Donbas, ar trebui să faca posibila ascunderea unui fapt simplu: războiul din Europa continuă și responsabilitatea pentru acesta îi apartine Rusiei“ , – continuă Umland.

Aceasta echilibristica a Kremlinului pe muchie de cuțit este explicata de legaturile strânse ale economiei ruse de Occident și vulnerabilitatea acesteia la sancțiuni, precum și de faptul că ideea unui atac deschis asupra unui „popor frățesc” nu este populara în rândul rușilor.

Potrivit lui Umland, dacă Moscova își recunoaște vina pentru doborârea, in iunie 2014, a avionului de pasageri din Malaezia, în mod automat ar trebui să recunoască faptul că „echipamente militare grele ale armatei ruse deja se aflau pe teritoriul Ucrainei. Acest lucru va ingropa mitul care se bucură de popularitate în unele medii din Occident ca, in Ucriana, are loc un război civil, în care Rusia a fost nevoita să intervină mai târziu”.

„În acest context, Kremlinul folosește toata varietatea de mijloace non-militare, structuri și instituții pentru a desfășura activități subversive, de discreditare și răspândire a unui sentiment de disperare în randul populatiei din Ucraina: de la masivele campanii de propagandă pana la (…), Biserica Ortodoxă Rusă,“ – scrie autorul.

În plus, „Kremlinul a recurs la metodele KGB – cum ar fi „controlul reflexiv” – prin care inamicul este forțat să acționeze în beneficiul Kremlinului. Ca exemplu Umland da concursul „EuroVision”, care a avut loc anul acesta la Kiev. Un concurent cu dizabilități a fost ales de Rusia pentru a o reprezenta la concurs. „Moscova știa că cantaretei i se va pune interdictie sa intre pe teritoriul Ucrainei, pentru ca aceasta este practica guvernului de la Kiev in cazul tuturor celor care viziteaza Crimeea fara acordul sau“.

În consecință, Kievul a fost criticat în legătură cu interdicția presupusă a fi discriminatorie. Evident, acest lucru a fost planificat de Kremlin, sustine autorul. Astfel de operațiuni și rezultatele obținute reprezita o forma a „măsurilor active” ale Rusiei.

Aproape în fiecare zi Kievul se întreabă când, unde și cum să răspundă la astfel de activități subversive ale Kremlinului, pentru ca prin represaliile impuse sa nu-si faca sie mai rau. „Calificarea multor birocrati ucraineni lasa mult de dorit”, recunoaște autorul, ceea ce complică adoptarea și punerea în aplicare a unor masuri corespunzatoare.

În concluzie, autorul își exprimă speranța că ucrainenii vor fi ghidați de bunul simț și nu vor permite să fie provocați la reacții excesive.