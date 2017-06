Rusia vrea să atragă în războul din Siria alte două țări din Asia Mijlocie

Rusia, Turcia și Iran negociază în prezent împărțirea „sferelor de influență“ în Siria. Ca parte a acestor negocieri, Federația Rusă a făcut o propunere de a trimite în unele zone de securitate create trupe din Kârgâzstan și Kazahstan, a declarat reprezentantul președintelui Turciei, Ibrahim Kalin.

Informația a fost confirmată agentiei ruse RIA Novosti de către șeful Comitetului Dumei pentru apărare, Vladimir Șamanov. El a declarat că Rusia se află în discuții cu cele două țări pentru trimiterea trupelor lor în Siria. De asemenea, se discută propunerea de a trimite în Siria și trupe terestre rusești.

Oficialii din Kazahstan au reacționat imediat, anuntand ca nu participă la niciun fel de negocieri privind trimiterea trupelor kazahe în Siria.





„Kazahstan nu poarta discutii cu nimeni despre trimiterea trupelor sale în Siria“, – a spus ministrul kazah de externe, Kairat Abdrahmanov, potrivit RIA „Novosti“.

El a adăugat că pentru Kazahstan, „condiția esențială pentru luarea în considerare a posibilității de a trimite pacificatori în orice punct fierbinte al lumii este existenta rezoluției Consiliului de Securitate al ONU … și a mandatului corespunzător din partea organizației mondiale“.

Problema modului în care să va asigura securitatea celor patru zone din Siria este „responsabilitatea țărilor – garante ai procesului de la Astana (Rusia, Turcia, Iran), care vor discuta despre aceasta și alte probleme la viitoarea reuniune de la Astana, de pe 4-5 iulie“ , a spus Abdrahmanov.

Discuțiile privind reglementarea conflictului din Siria, cu participarea activă a Rusiei și a altor țări, se desfasoara in paralel la Geneva, sub patronaj ONU, iar din luna februarie a acestui an și la Astana, la initiativa partilor cobeligerante – Rusia, Iran, Turcia.

În a treia rundă de negocieri de la Astana (3-4 mai), reprezentanții celor trei țări au semnat un memorandum privind înființarea a patru zone de securitate în Siria. Documentul permite trimiterea de trupe de catre țările garante pentru a „monitoriza” încetarea ostilităților.

paginaderusia.ro