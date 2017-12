S-a decis! Vezi cine a câștigat balonul de aur în acest an

Internaţionalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a primit, joi, pentru a cincea oară în carieră trofeul Balonul de Aur, a anunţat France Football. Ceremonia a avut loc la Turnul Eiffel.

Cristiano Ronaldo a mai câştigat Balonul de Aur în 2008, 2013, 2014 şi 2016. Ronaldo a obţinut în acest an şi trofeul FIFA The Best.

Presa spaniolă a scris încă de la începutul acestei săptămâni că portughezul va primi trofeul decernat de France Football.





Cristiano Ronaldo l-a egalat la număr de trofee Balonul de Aur pe Lionel Messi, câştigător în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

Clasamentul complet al jucătorilor care au fost nominalizaţi pentru Balonul de Aur France Football este următorul: 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 2. Lionel Messi (FC Barcelona), 3. Neymar (Paris Saint-Germain), 4. Gianluigi Buffon (Juventus Torino), 5. Luka Modric (Real Madrid), 6. Sergio Ramos (Real Madrid), 7. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 8. N'golo Kanté (Chelsea), 9. Robert Lewandowski (Bayern Munchen), 10. Harry Kane (Tottenham), 11. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), 12. Isco (Real Madrid), 13. Luis Suarez (FC Barcelona), 14. Kevin de Bruyne (Manchester City), 15. Paulo Dybala (Juventus Torino), 16. Marcelo (Real Madrid), 17. Toni Kroos ( Real Madrid), 18. Antoine Griezmann (Atlético Madrid), 19. Eden Hazard (Chelsea), 20. David De Gea (Manchester United), 21. Leonardo Bonucci (AC Milan) şi Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), 23. Sadio Mane (Liverpool), 24. Radamel Falcao (AS Monaco), 25. Karim Benzema (Real Madrid), 26. Jan Oblak (Atlético Madrid), 27. Mats Hummels (Bayern Munchen), 28. Edin Dzeko (AS Roma), 29. Dries Mertens (Napoli) şi Philippe Coutinho (Liverpool).