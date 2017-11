S-a descoperit leacul împotriva bolii Parkinson

Un nou studiu publicat, ne demonstreaza ca, scortisoara poate inversa unele dintre modificarile care au loc in creierul pacientilor care sufera de Boala Parkinson. Acesta este un progres in lupta impotriva aceastei cumplite boli.

Boala Parkinson afecteaza, in prezent 1,2 milioane de oameni, numai in Statele Unite si Canada. Studiile arata ca 15 % dintre pacienti sunt diagnosticati sub varsta de 50 de ani, cu toate ca ea este considerata a fi boala care vizeaza persoanele mult mai in varsta. Aceasta afecteaza 1 din 100 de persoanele trecute de 60 de ani. Nu se stie de ce, dar boala pare a fi mai frecventa la barbati decat la femei.

Parkinson este o tulburare degenerativa incurabila a sistemului nervos central. Aceasta afecteaza in mod specific o zona a creierului, care este responsabila pentru miscarea noastra cat si psihologia noastra. Celulele din aceasta zona a matritei mezencefal, din motive inca necunoscute, conduce la simptome caracteristice bolii Parkinson, care includ tremuraturi ale membrelor, miscari lente, rigiditate a membrelor, echilibru si mers precar, probleme ale vezicii urinare, constipatie, dificultati la inghitire, probleme de somn si cognitive precum si schimbari de dispozitie.





Scortisoara a fost folosita in medicina chineza si medicina ayurvedica de secole. Ea are proprietati puternice anti-inflamatorii si antioxidante care o fac sa fie o considerata o planta puternica de vindecare. Ea are multe beneficii de sanatate dovedite, inclusiv reglarea zaharului din sange, un ajutor eficient in ameliorarea durerii, scaderea nivelului colesterolului, protejarea impotriva unor forme de cancer, precum si intarzierea imbatranirii, asta numai pentru a numi doar cateva.

Aceasta cercetare noua, interesanta, a fost efectuata de oamenii de stiinta de la Rush University Medical Center, Chicago si a fost finantata de catre Institutul National de Sanatate.

Rezultatele au fost publicate luna trecuta in Journal of Pharmacology Neuroimmune.

Dr. Kalipada Pahan, conducatorul studiului a spus: “Intelegerea modului in care functioneaza boala este importanta pentru dezvoltarea de medicamente eficiente care protejeaza creierul pentru a opri progresia bolii Parkinson …. este cunoscut faptul ca unele proteine importante cum ar fi Parkin si DJ-1 scad in creier la pacientii afectati. ”

Studiul a utilizat scortisoara pe soareci, care au avut boala Parkinson. Ei au descoperit ca soarecii care au digerat scortisoara, li s-au