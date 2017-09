Ex-guvernatorul orașului Odessa, Mihail Saakașvili a spus că intenționează să solicite documentele ofociale prin care președintele ucrainean, Petro Poroșenko, l-a privat de cetățenia ucraineană.





La un briefing de presă, improvizat lângă Administrația Prezidențială, ex-guvernatorul regiunii Odessa, Mikhail Saakashvili a declarat că scopul său este de a obține documente oficiale ce argumentează decizia privind cetățeania ucraineană. Acest lucru este raportat de corespondentul LIGA.net.

„Pentru a depune un proces cu privire la ilegalitatea acestei decizii, trebuie să se atașeze la documentele pe baza cărora am fost lipsit de cetățenie Aceste documente eu încă nu le-am văzut, și chiar mă îndoiesc că astfel de documente există.“, - a spus Saakașvili.





Fostul guvernator al regiunii Odessa a subliniat că „nu sunt necesare revoluții în Ucraina, acum".

În special, Saakașvili cere sa-i fie înmânate certificatul Serviciului de Migrație, o copie a decretului privind pierderea cetățeniei, o copie a stenogramei sedintei Comisiei pentru Probleme de Cetățenie, precum și toate scrisorile aferente. El a menționat că avocații săi vor merge la Porosenko cu aceste cereri. „Nu am niciun conflict cu Poroșenko. El are un conflict cu mine. Îi doresc succes în America, eu am fost deja acolo …“, – a spus Saakașvili.

Fostul guvernatoru ucrainena sustine ca se va stabil permanent in regiunea Cerkas din Ucraina. „Astăzi plec de la Kiev, plec spre Cerkas, ​​de unde voi călători prin Ucraina”, a spus el.

Anterior, Saakașvili a mai declarat că nu are niciun conflict cu Poroșenko. „Nu am niciun conflict personal cu Poroșenko. Nu îl respect pe Groisman (Volodimir – n.r.), dar nu am niciun conflict personal cu el. Prin mine el a devenit prim-ministru. Am făcut totul pentru a-l elimina pe Iațeniuk […] Nu am niciun conflict cu Luțenko (procurorul general al Ucrainei – n.r.), și nici cu Avakov (ministru de interne), el este prea mic pentru mine”, a spus Saakașvili.

La sfârșitul briefing, Saakașvili a arătat reporterilor o cerere semnata sa-i acorde documente oficiale pe care a fost confiscată naționalitatea.

La 10 septembrie 2017, Saakașvili și aliații săi au trecut ilegal punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene Shegini.

Tradaptare: Timpul.md