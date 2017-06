Sacrificiile din spatele profesiilor bine plătite

Odată cu absolvirea liceului sau a gimnaziului, orice tânăr se gândește ce profesie să îmbrățișeze. Unii o aleg după vocație și pasiune, alții o fac din obligație sau în speranța că vor obține ulterior un post de muncă prestigios. Însă, puțini cunosc că în spatele unui job bine plătit se ascunde nu doar multă muncă și profesionalism, dar și o serie de sacrificii. În continuare, am aflat de la câțiva specialiști din diverse domenii ce sacrificii fac zilnic pentru a îndeplini cu succes sarcinile de serviciu, pentru care sunt remunerați.

„Uneori pun jobul în fruntea priorităților, acesta e marele meu regret ca mamă”

„Dacă un pacient se simte rău, sunt gata să-l consult la orice oră”

„Câștig lunar zece mii de lei, dar mă trezesc la ora trei dimineața”

„Meseria de însoțitoare de bord este riscantă, deoarece un accident poate fi fatal”

Lilia a terminat, acum un deceniu, studiile în domeniul economiei, după care a muncit mai bine de șapte ani la diverse instituții de stat și a primit un salariu minim pe economie. Apoi specialista a decis să-și încerce norocul la o fabrică italiană, acolo unde a fost acceptată din start. Astfel, de patru ani este contabil-șef și primește un salariu de câteva ori mai mare decât cel mediu pe economie. Însă această performanță a fost obținută în timp prin muncă, dedicație și sacrificii. „Contabilitatea e o artă. Întotdeauna mi-a plăcut să gestionez mijloacele bănești și capitalurile, astfel încât să obțin profit, respectând în același timp legislația. Astăzi, am un salariu cu mult mai mare decât cel mediu pe economie, dar această performanță a fost obținută prin multă muncă și sacrificii. Însă, atunci când faci munca din plăcere, nimic nu e dificil. Doar că aceasta îți ia mai mult decât opt ore pe zi. Cunoașterea, organizarea, controlul tuturor mișcărilor dintr-o fabrică și obținerea rezultatelor implică muncă peste program, de multe ori chiar și în weekend. Nu de puține ori am fost nevoită să le explic copiilor mei că renunțăm la activitățile plănuite, pentru că trebuie să plec urgent la muncă, deși era duminică. Uneori sunt nevoită să poziționez jobul în fruntea priorităților și acesta e marele meu regret ca mamă. Din fericire, asta se-ntâmplă foarte rar, pentru că am învățat să fiu organizată”, recunoaște contabila.Gabriela a terminat Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în anul 2012, apoi a urmat rezidențiatul în chirurgia dento-alveolară, timp în care a lucrat ca medic rezident. Iar din anul 2015 este asistentă la Catedra maxilo-facială din cadrul aceleiași instituții. Tânăra a ales această profesie din dorința de a ajuta oamenii și spune că își îndeplinește munca cu dăruire, de aceea până și sacrificiile sunt făcute cu plăcere. „M-a determinat să îmbrățișez această profesie, plăcerea de a ajuta oamenii și mândria de a fi medic. În medicină se câștigă bine, de aceea venitul meu lunar depășește mediul pe economie din Republica Moldova. Un medic lucrează cu pacienții, de aceea principalul sacrificiu este că în fond noi nu avem zi liberă sau un program fix de muncă. Deoarece, în calitate de chirurg sunt responsabilă de munca efectuată, iar dacă un pacient se simte rău sunt disponibilă să-l consult la orice oră, chiar dacă asta înseamnă să muncesc peste program sau în weekend. Însă, atunci când munca este făcută cu pasiune, rămâi peste program din plăcere, fiind conștientă că oamenii au nevoie de tine. Pentru mine, recunoștința pacienților și convingerea că ei sunt bine, valorează mai mult decât toți banii din lume”, explică medicul.Cristina a studiat pictura la Colegiul de Construcții, apoi a urmat o facultate în domeniul economiei, însă de mai bine de șase ani este specialistă în machiaj. Tânăra recunoaște că inițial a decis să facă cursurile de specialitate din simplă curiozitate, iar ulterior această meserie a reușit s-o atragă în mrejele sale. „La insistența părinților am făcut studii economice, iar după ce am obținut diploma, de care nu știu dacă vreodată voi avea nevoie, m-am gândit să fac ceva și pentru sufletul meu. Cursurile în domeniul machiajului le-am început în glumă, fiind ghidată mai mult de o necesitate personală. Mai târziu am îndrăgit această artă și am simțit că mi se potrivește mănușă”, spune specialista.Deși este recunoscută în domeniul său, Cristina spune că de mai mulți ani nu reușește să-și contabilizeze câștigul, pentru că în Republica Moldova, o specialistă în domeniul machiajului câștigă mai mult sezonier. „De câțiva ani încerc să-mi calculez câștigul lunar și chiar pe cel anual, dar nu reușesc. Și asta din cauza faptului că venitul meu este mai mult sezonier, adică în perioada nunților, cumetriilor și a altor petreceri. De aceea, trebuie să repartizez suma câștigată în aceste luni pentru cheltuielile de pe tot anul. Astfel, salariul meu lunar îl constituie în jur de zece mii de lei. Dar am ajuns la acest venit după ce-am investit timp de patru ani în diverse produse și am căpătat experiență”, explică meșterița.Pentru această sumă, un make-up artist trebuie să-l facă cu o serie de sacrificii, care-l vor ajuta să se ridice la așteptările clienților săi, între acestea se numără multe ore de muncă, dar și mari investiții financiare. „Lucrez în medie zece ore pe zi, fără zile de odihnă. De multe ori mă trezesc la ora trei dimineața, iar la cinci deja încep munca. Suport zilnic dureri îngrozitoare de cap și de picioare. Nu sunt puține zilele în care renunț la pauza de masă, pentru a machia o clientă fidelă, care se programează în ultimul moment. De asemenea munca mea necesită maximă concentrare, dar și o serie de investiții financiare pe produse scumpe, care nu sunt neapărat necesare, dar sunt în vogă ”, recunoaște Cristina.De mai bine de un an, Valeria este însoțitoare de bord în cadrul unei companii aeriene. Deși are studii în jurnalism și este pasionată de televiziune, fata spune că visul copilăriei a fost mult mai puternic, așa că după ce a terminat facultatea, a urmat timp de patru luni cursuri de specialitate și în scurt timp a devenit stewardesă. Din motive de confidențialitate, Valeria refuză să-și divulge salariul, dar recunoaște că în acest domeniu se câștigă foarte bine. Însă profesia de însoțitoare de bord impune profesionalism și sacrificii. „O stewardesă practic nu are timp liber și stă mereu departe de familie și de prieteni. Eu am în medie câte șapte curse pe săptămână. Noroc că soțul meu va deveni pilot, de aceea mă înțelege și mă susține în toate. De asemenea, ca însoțitoare de bord trebuie să duci un mod de viață sănătos. Să dormi, chiar dacă nu îți este somn și să mănânci, chiar dacă nu îți este foame, pentru a fi mereu în formă. Pe lângă toate acestea, meseria de însoțitoare de bord este foarte riscantă, deoarece în cazul în care avionul face un accident, acesta este fatal”, recunoaște stewardesa.Pe lângă profesiile enumerate mai sus, potrivit Agenției Naționale Pentru Ocuparea Forței de Muncă printre cei mai căutați și mai bine plătiți specialiști din Republica Moldova se numără programatorii, inginerii, traducătorii, managerii etc.