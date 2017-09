Poliţia a afirmat însă că nu i-a luat lui Poroşenko pașaportul. Am trecut ieri granița poloneză cu un document juridic ucrainean, ștampilat de polonezi. Am venit la ucraineni, conform legii. Am dat pașaportul, însă ei au refuzat: ”Nu vă luăm pașaportul”, a scris acesta într-o replică adresată lui Poroșenko.

„Când oamenii, fără a mă întreba, m-au adus în Ucraina, iar eu mi-am lăsat pașaportul în autobuz. Poliția a venit, a căutat autobuzul și mi-a furat pașaportul. Acum ei au un pașaport”, a mai adăugat politicianul rămas apatrid.

El a adăugat că reprezentanții serviciilor speciale au căutat autobuzul, după care pașaportul a dispărut și a sugerat că mass-media „să tragă concluzii în acest sens”.





Cu câteva ore în urmă, Poroșenko a afirmat că va accepta orice hotărâre luată de instanța de judecată și speră că, într-o manieră asemănătoare, Sakașvili va intra și în Georgia.

Traducere și adaptare: Timpul.md