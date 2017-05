Săptămâna egalității și diversității începe la Chișinău. Programul Festivalului comunității LGBT „Moldova Pride”

În perioada 16 - 21 mai, la Chișinău se va desfășura ediţia a 16-a a Festivalului comunităţii LGBT „Moldova Pride”. Potrivit organizatorilor, la evenimentele organizate cu această ocazie sunt invitați toți cei liberi și toate cele libere de homofobie, transfobie și prejudecăți.

Mai mult, intrarea la toate evenimentele organizate în perioada festivalului este liberă, iar programul poate fi văzut mai jos.

16 mai, marți

19.00 – 21.00 Deschiderea Festivalului, arborarea drapelului. În fiecare an, Festivalul comunității LGBT „Moldova Pride” începe cu arborarea drapelului. În acest an, onoarea de a ridica drapelul festivalului îi revine primului președinte al Centrului de Informații GENDERDOC-M, Alexei Marcicov, și a președintei actuale, Polina Ceastuhina.





Cuvânt de salut: E.S. Ambasadoare Signe Burgstaller, Ambasada Suediei la Chișinău, și Roy Hans, Oficiul Ambasadei Țărilor de Jos la Chișinău, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, James D. Pettit.

Locul evenimentului: Sediul Centrului GENDERDOC-M, str. Valeriu Cupcea nr.72/1.

17 mai, miercuri

18.00 – 19.00 Expoziția NO SILENCE de Carolina Dutka. NO SILENCE este un proiect de fotografie documentară, interzis în regiunea transnistreană, un proiect dedicat problemelor comunităţii LGBT din acest teritoriu. Proiectul de fotografie documentară NO SILENCE reflectă existența comunității LGBT în regiunea transnistreană şi face publică o parte din istoriile reprezentanților săi din teritoriu.

Locul evenimentului: Propaganda Cafe, str. Șciusev nr.70

19.00 – 21.00 Dezbateri „Persoane LGBT: Dreptul de a alege și de a fi ales”. Tema dreptului persoanelor LGBT de a-și exprima public opiniile politice a fost pe larg discutată în toamna anului 2016, în timpul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Aceasta este motivul pentru organizarea acestor dezbateri – pentru a discuta subiectul din toate punctele de vedere.

Locul evenimentului: Propaganda Cafe, str. Șciusev nr.70

18 mai, joi

15.00 – 17.00 Prezentarea raportului privind discursul de ură împotriva persoanelor LGBT. Pe parcursul anului a fost monitorizată mass-media locală, care a prezentat subiecte legate de persoane LGBT. Rezultatele analizei materialelor colectate vor fi prezentate la acest eveniment.

Locul evenimentului: Summit Events, str. Tighina nr.49/3

19.30 – 21.00 Spectacol CLEAR HISTORY. Producție de Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc

CLEAR HISTORY este un spectacol despre trecutul recent al Moldovei, cu crearea ghetourilor și lagărelor de concentrare pentru evrei sau deportarea acestora în Transnistria, un trecut ce pare a fi total necunoscut tinerei generații și complet ignorat sau poate chiar ascuns cu grijă de către cei din generația-martor al acestor evenimente.

Locul evenimentului: Teatrul Spălătorie, str. Eminescu nr.72.

19 mai, vineri

12.00 – 18.00 Conferința „Campanii informaționale – instrumente eficiente în promovarea drepturilor LGBT” . În cadrul conferinței se vor analiza și discuta campaniile de informare din țările Parteneriatului Estic al UE și Rusia ca fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru aducerea schimbării sociale și care pledează pentru egalitatea persoanelor LGBT. Bazându-ne pe succesele Campaniei sociale „Fără Frică” din 2016 a Centrului GENDERDOC-M, ne-am dori să împărtășim din experiența noastră cu omologii noștri din regiune și să auzim succesele precum și eșecurile campaniilor de informare organizare în țările respective.

Locul evenimentului: Jazz Hotel, str. Vlaicu Pârcălab nr.72

22.00 – 04.00 Serata demnității LGBT. În această seară vă invităm să sărbătorim împreună diversitatea și egalitatea. De asemenea, la Serata demnității, șase experți și aliați ai comunității LGBT din Moldova vor fi, în mod tradițional, premiați pentru promovarea egalității LGBT și contribuirea la dezvoltarea mișcării LGBT locale.

Locul evenimentului: Rust Club, str. Mircea cel Bătrîn nr.3

20 mai, sâmbătă

14.00 –22.00 Pride Park din curte. Pride Park este o zonă comunitară liberă de homofobie și transfobie, pentru comunicare și muzică, cu activități culturale și informaționale, ateliere și discuții în aer liber.

Locul evenimentului: Funky Mamaliga Hoste, Str. Mihail Kogalniceanu 16.

22.00 – 04.00 Queer Party 27 #GlitterPower. Unica serată queer-feministă din Chișinău revine cu a 27-a ediție desfășurată în cadrul Festivalului comuntiții LGBT „Moldova Pride 2017”. Vă așteaptă mulți sclipici de la care nu vă veți putea spăla timp de o săptămână.

Locul evenimentului: teatru-spălătorie, str. Eminescu, 72.

21 mai, duminică

12.00 – 13.00 Marșul Fără Frică. Marșul de solidaritate „Fără Frică 2017” va fi un manifest în susținerea diversității. Suntem diferiți și egali în drepturi, suntem frumoși și puternici anume prin diversitate. Suntem liberi, deoarece suntem Fără Frică.

22.00 – 04.00 Safer Sex Promotion Party. Centrul de Informații GENDERDOC-M vă invită la petrecerea de încheiere a festivalului „Moldova Pride 2017” intitulată „Safer Sex Promotion Party”. Este serată pentru promovarea comportamentului sexual protejat și conștient între persoanele LGBT. Toți cei care doresc să-și afle statutul HIV vor putea face un test rapid, care durează mai puțin de 15 minute.

Locul evenimentului: Stalker Club, str. Sadoveanu nr.19

Mai multe detalii găsiți aici.