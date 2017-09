Sărbătoare MARE: Înălțarea Sfintei Cruci. TRADIȚII și OBICEIURI pe 14 septembrie

Pe 14 septembrie, in calendarul ortodox, este marcata o mare sărbătoare: Înălțarea Sfintei Cruci. Iată ce tradiții si obiceiuri se respecta in aceasta zi.

Este o zi sfânta in calendarul creștin ortodox, pe care trebuie sa o respecți conform canoanelor bisericești.

In aceasta zi sfanta este cinstita Sfanta Cruce, iar ortodocsi isi amintesc de importanta lemnului sfant in istoria crestinismului. Se sarbatoresc urmatoarele:





– Aflarea Crucii pe care a fost rastignit Iisus si inaltarea ei in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, pe 14 septembrie, in anul 335. Ea a fost aflata la porunca Sfintei imparatese Elena, mama Sfantului Imparat Constantin cel Mare. La Golgota erau trei cruci. Se spune ca, pentru a afla care este cea pe care a fost rastignit Mantuitorul, patriarhul Macarie a atins fiecare cruce de o femeie moarta. In momentul in care a fost atinsa de cea de-a treia cruce, a inviat si atunci au stiut ca aceea e crucea pe care a fost rastignit Hristos.

– Aducerea Sfintei Cruci in Ierusalim, la biserica Sfântului Mormant, in anul 629.

Ziua Crucii este cinstita prin post, rugaciune si praznice. Credinciosii tin post pentru a avea o familie sanatoasa, spor si armonie in casa. In aceasta zi sunt “Mosii de toamna”. De Inaltarea Sfintei Cruci, se duc la biserica ulcele pline cu miere si lapte, iar de toarta lor se leaga un fir de ata rosie. Se pune un colac pe fiecare cana si se dau de saracilor, pentru a pomeni rudele decedate.

De Inaltarea Sfintei Cruci, in traditia populara, se aduna frunze de busuioc, menta, cimbru, care se considera plante magice si se sfintesc la biserica pentru a lina durerea. Busuiocul se pune in vasele cu apa pentru pasari pentru a le ocroti. Se face un ritual si pentru pomii care nu rodesc: se agata de ramurile acestora cruci facute din busuic sfintit.

Cum se face cruce? Acest semn trebuie facut cu respect si smerenie: se impreuneaza primele trei degete de la mana dreapta, care simbolizeaza Sfanta Treime, iar celelalte doua degete se strang in palma (simbolizandu-i pe Adam si Eva). Se duce mana la frunte, zicand: “In numele Tatalui”, la pantece – “Si al Fiului”, la cei doi umeri (intai dreptul) – “si al Sfantului Duh”. Lasand mana jos, zicem “Amin”. Biserica spune ca fruntea reprezinta cerul, pieptul- pamantul, umerii fiind semnul puterii.

„Prin cruce s-a omorat moartea, s-a dezlegat pacatul stramosesc, ni s-a daruit Invierea si am redevenit fiii si mostenitorii lui Dumnezeu“ (Rom. 6,3; Gal. 3,27). Biblia spune ca prin semnul crucii va fi vestita a doua venire a Domnului pe Pamant, cand se va arata pe cer mai luminoasa decat un fulger. Crucea se va insemna pe fruntile tuturor credinciosilor. De aceea, ziua in care se sarbatoreste Inaltarea Sfintei Cruci este deosebit de importanta.

teotrandafir.ro