Sărbătoarea Vinului continuă în Piața Marii Adunări Naționale și pe ploaie

Zeci de mii de oameni au trecut în prima zi prin porțile Zilei Naționale a Vinului din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Cea mai mare sărbătoare a tradițiilor continuă pentru a doua zi și împărtășește cu vizitatorii din țară și de peste hotare peste 1.000 de băuturi de calitate din partea celor 47 de producători autohtoni de vinuri și divinuri, reuniți în premieră într-un singur loc.

Desfășurată pentru al patrulea an consecutiv sub brandul unic de ţară „Vinul Moldovei. O legendă vie”, cea de-a XVI-a ediție a sărbătorii promovează, pe lângă consumul conștient și moderat al vinului, și conceptul de eco-friendly – armonia cu natura – pentru ca să „Păstrăm legenda vie”. Ziua Națională a Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin”, cu susținerea partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei și cu sprijinul partenerului general Moldova Agroindbank.

Actuala ediție este una cu multe noutăți. Cu scopul promovării consumului moderat de vin, organizatorii au pregătit vouchere care pot fi cumpărate la info-point-urile din Piața Marii Adunări Naționale. În schimbul acestor vouchere, vizitatorii primesc:

• un pahar de tritan (100% ecologic și reciclabil);

• un accesoriu special de purtat în jurul gâtului (port-pahar), astfel încât mâinile să fie libere;

• degustări de la 21 de vinării (participante la ofertă);

• două degustări de divinuri autohtone;

• degustarea Vinului Favorit;

• bilete de călătorie cu troleibuzul, încurajând vizitatorii să-și lase mașinile acasă;

• reducere de 20% la articolele promoționale Wine of Moldova (șepci, tricouri, pahare etc.).





Un număr record de 47 de vinificatori – companii mari, producători mici și producători de divin – reuniți sub brandul unic „Vinul Moldovei. O Legendă Vie”, prezintă spre vânzare și degustare circa 1000 de produse de calitate: vinuri tinere din recolta anului 2017, vinuri de colecție și rezervă, spumante, divinuri, precum și produse lansate în premieră în cadrul sărbătorii naționale. Unele companii vinicole participă în premieră la Ziua Națională a Vinului, bucurându-se de toate beneficiile pe care le oferă cea mai mare platformă de întâlnire a producătorilor cu consumatorii de vinuri din Moldova.

Doina Borș, director comercial, „Doina Vin”: „Timp de câteva decenii compania noastră s-a orientat spre export, iar recent am decis să cucerim și piața moldovenească. Cu susținerea Proiectului de Competitivitate și cu ajutorul consultanților noștri, experți ai ONVV, am realizat investiții în echipamente, pentru a asigura calitatea, și am elaborat trei branduri distincte: unul destinat tinerilor, al doilea prin care promovăm arta vinului și arta propriu-zisă, și un al treilea pe care îl poziționăm drept premium. Este foarte important să participăm la Ziua Națională a Vinului – cel mai promovat eveniment legat de vin, nu doar în țară, dar și în afara hotarelor. Aici avem acces la un număr mare de consumatori din Moldova și turiști străini, care ne oferă feedback direct: aflăm ce părere au despre brand și despre vinuri, ne sugerează idei, ne motivează și ne umplu de energie.”

Inga Furculiță, administrator, vinăria „DAC”: „Noi suntem o companie nouă, iar prin acest eveniment ne manifestăm pe piața internă, pentru ca pasionații de vinuri să ne poată aprecia calitatea. Produsele noi pe care le elaborăm sunt foarte solicitate peste hotare, iar aici observăm că și consumatorul nostru devine mai exigent, ceea ce ne bucură. Este un domeniu care necesită investiții: acum suntem în proces de construcție, pentru ca în curând să putem primi vizitatori și să le demonstrăm cum se produce vinul bun.”

Ilie Gogu, „Gogu Winery”: „Ziua Națională a Vinului este foarte importantă pentru noi, deoarece avem șansa să ne promovăm produsele, să fim mai aproape de clienții noștri, să vorbim direct cu ei, să le oferim exact vinurile pe care și le doresc. Astăzi venim cu două noutăți: un brand de vin lansat în anul 2016 și un alt vin, din roada anului 2017. Consumatorii sunt foarte activi, deja ne cunosc, știu ce să ne ceară, reacționează foarte pozitiv la vinurile noastre, inclusiv la cele lansate în acest an. În fiecare an investim în utilaje performante, pentru a spori cantitatea produsă, dar regula noastră de bază este păstrarea calității, a personalității vinificatorului în vinurile pe care le producem.”

Unele companii prezente cu standuri la eveniment marchează sărbătoarea vinului nu doar în inima capitalei, ci și la vinării, oferind doritorilor de a se îmbarca în aventuri pe Drumul Vinului experiențe vinicole inedite. „Vinăria Brănești”, „Castel Mimi”, „Chateau Cojușna” (Migdal-P), „Mileștii Mici”, „Chateau Purcari”, „Chateau Vartely”, „Vinia Traian”, „Asconi”, „Cricova” și „Kvint” au pregătit pentru vizitatori: transport dedicat, excursii în zona vinăriei, ghid (vorbitor de română, rusă și engleză), degustări cu vinuri și bucate asortate, deustări ghidate de experți, meniuri speciale, ateliere de artă și meșteșugărit, emasterclass-uri, expoziții, animatori pentru copii, jocuri și tombole cu premii, prețuri promoționale, programe culturale și muzicale tematice. Detalii despre tururile vinicole pot fi obținute la info-point-urile din zona de desfășurare a evenimentului.

Grăbește-te să te alături pasionaților de Vinul Moldovei în Piața Marii Adunări Naționale! Ziua Națională a Vinului continuă astăzi cu degustări de vinuri și divinuri, masterclass-uri la Școala Vinului, decernarea Premiului Polobocul de aur, Duelul fanfarelor și numeroase recitaluri recitaluri muzicale: orchestra de muzică populară „Plai moldovenesc”, colectivele etno-folclorice „Crenguța de Ederă”, „Moștenitorii” (raionul Sângerei), „Cavalerii Armoniei” (raionul Criuleni), „Curțile Gospodărești”. Cea de-a XVI-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va culmina în această seara cu evoluția „Valy Boghean Band”, urmat de DJ Argatu (România) cu un impresionant show de muzică și lumini.

Împreună păstrăm legenda vie!