Scandal în prima zi a sesiunii parlamentare: PSD, ALDE, PNL și USR au „EXECUTAT” PMP

Prima zi a sesiunii parlamentare de toamnă, primul scandal. Liderii PMP Eugen Tomac şi Valeriu Steriu au anunţat că au fost informaţi de faptul că formaţiunea pe care o reprezintă nu va mai fi reprezentată în conducerea Camerei Deputaţilor.



PMP acuză o "execuţie" după ce PSD, ALDE, PNL şi USR s-ar fi înţeles să înlocuiască reprezentantul PMP în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu un reprezentant al grupului minorităţilor naţionale.

"Azi de dimineaţă am fost convocaţi la o şedinţă a liderilor grupurilor parlamentare, la ora 9.30, pentru a fi informaţi de către PSD că PMP nu va mai face parte din viitorul Birou Permanent. Deşi am făcut parte în prima sesiune, iar domnul Valeriu Steriu a fost chestor al Camerei Deputaţilor, astăzi PSD, pentru că nu vrea să aibă voci incomode în BP, a trecut la executare. Mai grav este că am fost informaţi, nu a existat niciun fel de negociere politică, că PMP nu va mai face parte din BP, în condiţiile în care noi avem mai mulţi parlamentari decât ALDE", a declarat deputatul Eugen Tomac, preşedinte executiv al PMP.





stiripesurse.ro