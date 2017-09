Schismă bisericească sau cum o sectă a adoratorilor împăratului Nicolae al II-lea sunt pe cale să „detoneze” întreaga Rusie

În luna mai, atunci când deputatul Dumei de Stat si fostul procuror de Crimeea, Natalia Poklonskaia, a defilat de Ziua Victoriei (9 mai) cu portretul țarului Nicolae al II-lea, nimeni nu a fost surprins de faptul că ea nu ținea în mâini, la fel ca alți participanti, portretul bunicului sau străbunicului ucis pe front. Totuși, acest lucru explică evenimentele recente din jurul filmului „Matilda”.

Publicatia MK sustine ca fostul procuror de Crimeea este adepta unei miscari religioase care se numeste – țarebojie (țarul Dumnezeu). Este o doctrina apăruta în anii ’30 ai secolului trecut în sânul Bisericii Ortodoxe Ruse, care susție ca Nicolae al II-lea este noul „miel” sacrificat. Ea este construita pe premisa că uciderea țarului si a familiei sale reprezinta o jertfă sacra pentru cei trei sute de ani de păcate ale poporului rus. Nicolae al II-lea a răscumpărat aceste păcate jertfindu-si viata sa și a familiei sale, acceptând moartea de mâna „evreilor-bolșevici”.

Astfel, Nicholae al II-lea este asemănător cu Isus Hristos în țarebojie și diminuează fapta mântuirii lui Hristos. Din punctul de vedere al Ortodoxiei, aceasta este o erezie, iar adeptii – eretici. De altfel, autoritățile ortodoxe vorbesc direct despre adeptii doctrinei ca despre o secta. Dar numai acum, dupa ce campania anti-„Matilda“ a dus la un sir de acte extremiste din partea activistilor ortodocsi, iar politia este alertata zilnic de noi si noi apeluri telefonice anuntand bombe în centre comerciale, școli, clădiri de birouri, adeptii țarebojie nu mai par chiar asa inofensivi pentru prelatii rusi.





Centrul spiritual al țarebojie este la Ekaterinburg, unde în a fost ucisa familia imperiala rusa, la mănăstirea Sfinților Martiri de la Groapa Ganina. Apropos, actualul parinte duhovnic al Nataliei Poklonskaia – Serghie – a fost multi ani „locatar” al manastirii.

Pe Internet exista cateva imagini al parintelui Serghie cu Natalia. Se menționează că, în urma cu doi ani, el a cununat-o pe Natalia Poklonskaia cu un angajat al procuraturii. În mod ironic, numele real al părintelui Serghie este Nikolai Romanov (numele dinastiei imperiale ruse). Coincidență uimitoare.

Parintele Serghie nu dă interviuri. Pe baza informațiilor care se pot gasi pe internet, el are ceva peste 60 de ani, a absolvit Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, a avut trei condamnări, inclusiv pentru omor si si-a ispasit pedeapsa (de 13 ani) într-o închisoare din Taghil. Teoretic, avand in vedere cazierul sau, el nu avea cum sa devină preot. Dar datorita unui mare numar de sponsori si protectori influenti, care doresc să construiască în Rusia un stat ortodox, Biserica a fost nevoit sa-l accepte pe fostul puscarias in randurile sale.

O sursa apropiata de Ministerul Culturii a declarat pentru „MK“ că daca cei de la minister ar fi stiut de existenta acestei secte, nimeni nu ar fi aprobat productia unui film (Matilda) despre povestea de dragoste a lui Nicolae al II-lea. Ziarul crede că Ministerul nu stia pentru că Biserica Ortodoxa Rusa nu vrea să recunoască schisma bisericii. Patriarhul Kirill tace, iar în comentariile purtatorilor de cuvant oficiali ai Bisericii transpare o singură poziție: disocierea. Potrivit lui Vladimir Legoida, președintele Departamentului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Ruse, un adevarat credincios nu își exprima dezacordul într-un mod periculos pentru viața sau sănătatea unor oameni nevinovați.

Si dacă un credincios își exprimă dezacordul într-un mod care este periculos pentru ceilalți oameni?, – se intreaba publicatia. Inseamna asta, potrivit logicii comunicatorului Bisericii Ortodoxe Ruse, ca respectivul credincios este un necredincios? Și dacă el este un necredincios, atunci Biserica nu are nimic de-a face cu asta? Sau cum spun unii stapani de câini care nu doresc să curete mizeria facuta de patrupezii lor – „câinele acesta nu este al nostru!”.

