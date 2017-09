Scriitorul Paul GOMA, Doctor Honoris Causa al Academiei de Știinte a Moldovei

Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica, in sedinta din 22 septembrie curent, a aprobat in unanimitate acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul Goma, pentru intreaga sa creatie artistica. Candidatura lui Paul Goma a fost inaintata de Consiliul Stiintific al Institutului de Filologie si recomandata de Biroul Sectiei Stiinte Umanistice si Arte a ASM.



Paul Goma este unul din scriitorii de seama ai literaturii romane. S-a nascut la2 octombrie 1935 in satul Mana, comuna Vatici, judetul Orhei. Din anul 1977 Paul Goma locuieste la Paris. A debutat in revista Luceafarul(1966) cu povestirea Cand tace toba. Prima lui carte, Camera de alaturi, a vazut lumina tiparului in anul 1968. Pe parcursul a mai bine de cinci decenii de activitate literara scriitorul a publicat peste treizeci de titluri, intre care se numara Ostinato (1971), Usa noastra cea de toate zilele (1972),Gherla (1976), In cerc (1977), Garda inversa (1979),Culorile curcubeului '77 (1979),Patimile dupa Pitesti (1981),Bonifacia (1986), Din Calidor (1987), Arta refugii (1990), Soldatul cainelui (1991),Jurnale (1997-2004), Garda inversa (1997), Altina - gradina scufundata (1998), Scrisuri (1972-1998), Infarct (2001) s.a.Paul Goma face parte din faimoasa generatie 60, care s-a impus in constiinta publica prin opere de mare valoare artistica.Scriitorul si-a consacrat numeleca romancier. ,,Un Soljenitin roman", cum l-a numit un alt scriitor notoriu, Eugen Ionescu, Paul Goma este in toata viata sa un nonconformist, inclusiv in stil si scriitura. El a cultivat o proza reflexiva, autenticista, apropiata ca discurs si structura narativa de proza diaristica si cea memorialistica. In cartileDin Calidor si Arta refugii reinvie momentele fericite si dramatice ale copilariei sale basarabene.Romanele lui nu povestesc in chip traditional, ci reconstituieatmosfera totalitarismului comunist din anii postbelici. Paul Gomatrece in istoria literaturii romane drept unul din cei mai valorosi scriitori ai spatiului carceral, ai deportarilor si exilului. Experienteleprin care a trecut el insusi au fost metabolizatein creatii inedite, de certa valoare etica si artistica.

In 2015 a fost instituit Premiul Academiei de Stiinte a Moldovei pentru diaspora ,,Paul Goma", prin care sunt apreciate meritele stiintifice si culturale ale cetatenilor moldoveni care locuiesc si activeaza in afara Republicii Moldova. In semn de pretuire din partea comunitatii academice, primul detinator al acestui premiu a fost insusi scriitorul Paul Goma.





Sursa: ASM