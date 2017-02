Scrisoarea săptămânii: În ce lume oare trăim?

Dragă redacţie, vă scriu acest mesaj ca un recurs la morală, la morala noastră a tuturor, încercând să-mi răspund mie, în primul rând, la întrebarea: în ce lume oare trăim?

Săptămâna trecută, aţi publicat o petiţie scrisă de către o „victimă” a sistemului medical din ţara noastră, la general, şi a personalului medical din cadrul IMSP SR Nisporeni, în particular! Pentru cei care poate au trecut-o cu vederea ori pur şi simplu nu i-au acordat atenţia cuvenită, vă relatez că era vorba despre comportamentul inuman şi grosolan al personalului medical din cadrul secţiei chirurgie (al IMSP SR Nisporeni) cu precădere cel al şefului secţiei Ion Iachimovschi. Am decis prin urmare, să vă scriu împinsă fiind de un sentiment de frustrare, nedreptate dar şi de solidaritate.

Cu ceva timp în urmă am trecut printr-o situaţie parcă trasă la indigo. Tatăl meu, un bărbat în floarea vârstei, un bun familist şi un cetăţean cinstit, care şi-a îndeplinit mereu îndatoririle faţă de stat (care, an de an, își „procura” poliţa de asigurare medicală), a trecut printr-un adevărat calvar internându-se în spital în secţia cu pricina - chirurgie. Îmi este foarte greu să scriu aceste rânduri acum, chiar dacă a trecut ceva timp, căci atunci era vorba de viaţă şi de moarte!





Indiferenţa, haosul și grosolănia domnilor (chiar dacă aș considera că nu merită acest apelativ) Eugen Florea, Ion Iachimovschi, dar şi a surorii medicale, Ana Crăciun, au întrecut orice măsură! Domnul Iachimovschi mi-a lăsat impresia unei persoane apatice și nu numai. Dumnealui, probabil, are impresia că Secţia de chirurgie este „proprietatea sa”, ori mai rău - când își vizita pacienţii se comporta de parcă se afla într-o închisoare sau într-un spital de psihiatrie. A dat dovadă de foarte multă răutate, de lipsa covârșitoare a celor șapte ani de-acasă şi de faptul că se află foarte departe de ceea ce numim MEDICINĂ. În această ordine de idei, ţin să subliniez că tatăl meu se afla într-o situaţie extrem de critică şi pentru a-l salva, noi am cerut ajutorul mai multor medici. Prin urmare, dumnealui în loc să ne vină în întâmpinare, manifesta un comportament şi mai brutal, afirmând mereu că oricum totul este în zadar și mult prea târziu! Când l-a externat pe tatăl meu, i-a „înmânat” un extras de groază de unde reieșea faptul că practic toate organele îi sunt bolnave și că nu are nicio şansă de a fi salvat. Dar s-a înșelat amarnic! Tatăl meu este bine, ne-am adresat la specialiştii din Chişinău şi viitorul este unul promiţător!

Într-un final, îmi permit să vă relatez părerea mea subiectivă că domnul Florea, ar trebui de mult să stea acasă profitând de pensionare şi să nu încurce pe alţii să-şi facă meseria. Pe doamna Ana Crăciun (cu privirea ei plină de dispreţ) o îndemn să se trezească la realitate căci dă impresia că a rămas blocată undeva în URSSS, când orice om îi este dator cu ceva. Dar nu vreau să generalizez, căci avem şi cadre medicale bune, medici conştiincioşi, cu suflet mare, dar care din păcate sunt împiedicați de „cei de sus” să salveze cât mai multe vieţi .

Astfel, vă îndemn, dragi cititori, dacă treceţi ori aţi trecut vreodată printr-o situaţie de acest gen, nu vă fie frică să o comunicaţi lumii, să vă exprimaţi public nemulţumirea faţă de cei care-ar trebui să lucreze pentru noi şi nu împotriva noastră, care sunt obligaţi în virtutea funcţiei şi a profesiei pe care o îndeplinesc să presteze servicii de calitate şi nu în ultimul rând care-ar trebui să nu uite de morală şi de simţul omenesc.

Un cetățean responsabil