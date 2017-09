După o serie întreagă de dezbateri, în Europa prinde contur o nouă instituție de forță. Comisia LIBE din Parlamentul European va vota pentru înființarea instituției Parchetului European, care va fi condusă de un procuror general european.

„După patru ani de negocieri intense, sperăm ca Parchetul European să devină o realitate cât mai repede. Am fost raportor al două rapoarte interimare adoptate de Comisia LIBE și de plenul Parlamentului European în această perioadă și am negociat cu miniștrii de Justiție și de Afaceri Interne din statele membre”, a declarat europarlamentarul Monica Macovei, luni seara, la dezbaterea finală din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Monica Macovei a precizat că în rapoartele interimare au fost subliniate punctele importante pentru Parlamentul European, care va trebui, în final, să-și dea consimțământul. “Între acestea sunt, de pildă, independența Procurorului European și a celor care fac parte din acest Birou, modul în care sunt aleși, competența, jurisdicția, recunoașterea rezultatului unei investigații făcute într-o țară în țara în care se judecă procesul. Majoritatea se regăsește în forma finală a textului. Estimările spun că anual frauda la nivelul Uniunii Europene este de 500 de milioane de euro, asta înseamnă bani furați din buzunarele noastre, cei care plătim taxe și impozite, din care o parte se duc către Uniunea Europeană. Și atunci, trebuie să răspundem la nivelul Uniunii Europene. Răspunsurile naționale nu sunt suficiente, cum am văzut până acum. De asta creăm Parchetul European” a mai spus Monica Macovei.





Parchetul European va avea competența de a investiga infracțiunile financiare așa cum sunt ele definite în Directiva privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (PIF). Monica Macovei a explicat că infracțiunile transfrontaliere cu fraudarea TVA vor fi investigate de Procurorul European numai dacă au o limită minimă de peste 10 milioane de euro. La celelalte infracțiuni, nu există astfel de limite financiare, vor fi investigate indiferent de sumă.



„Infracțiunile transfrontaliere, așa cum este și frauda cu bani europeni, cer un răspuns al Uniunii altfel decât până acum. Adică tot transfrontalier și la nivelul Uniunii. Altfel, rămânem în urma infractorilor. În al doilea rând, cooperarea judiciară pe care o avem în prezent, pentru toate infracțiunile, pentru frauda împotriva fondurilor europene cel puțin, s-a dovedit ineficientă, pentru că de-asta am ajuns la fraudă de 500 de milioane de euro pe an. Prin urmare, trebuie să facem ceva, să ne mișcăm mai departe. Or, Procurorul European, care va investiga de la început la sfârșit, va obține soluții mult mai rapid decât prin cooperare judiciară, va permite și confiscarea acestor sume care trebuie să se întoarcă în buzunarele cetățenilor europeni”, a declarat Monica Macovei.

În prezent, 20 de state membre vor contribui la crearea instituției Procurorului European. “Ar fi fost bine ca toate statele membre să participe la acest proiect și să nu opteze să nu facă parte din Procurorul European. Suntem 20 de state membre care vom contribui la crearea acestei instituții. Sperăm că și celelalte, care în acest moment, au decis să nu intre în alcătuirea acestei instituții și să nu li se aplice, practic, competența Procurorului European, să vină, cu rândul, alături de noi. Abia aștept să votăm Parchetul European și eu consider că ne-am atins principalele obiective”, a încheiat Monica Macovei.

