Secțiunea Principală a FIFD CRONOGRAF 2017: 21 de filme excepționale

În acest an, 16 documentare de lung metraj și 5 documentare de scurt metraj, de pe trei continente ale lumii, au fost selectate la Secțiunea Principală, best of-ul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF, ediţia a XIV-a.

Câteva filme din programul Secţiunii Principale vor aborda relații de familie ajunse în dificultate. Bezness as Usual/Bezness, ca de obicei, un film despre explorarea rădăcinilor, este pe valul festivalurilor și a fost selectat la Toronto Film Festival și Locarno Film Festival. Dead Ears/Urechi moarte este o meditație asupra relației tată-fiu, iar în A Marriage Story/O istorie conjugală, regizoarea cehă, Helena Třeštíková, a urmărit timp de 35 de ani volatilitatea unei relații de familie. Helena Třeštíková a câștigat în 2008 marele trofeu la FIFD CRONOGRAF pentru filmul Marcela.

CRONOGRAF 2017 aduce și două documentare-portret: Wim îl are în prim-plan pe coregraful recunoscut internațional, Wim Vandekeybus, și Belle de Nuit/Frumoasa nopții pe scriitoarea curtezană Grisélidis Réal. Iar două documentare își îndreaptă obiectivul spre destinul femeii din diverse colțuri ale lumii, A Bastard Child/Un bastard și Ama-San.





Despre marginalizare și complexitatea integrării sociale povestesc 16 Years till Summer/16 ani până la vară și Normal Autistic Film/Un film autist normal.

Iar trei filme din competiție reflectă problematica socială a unor țări - Third Class Travel/Călătorie la clasa a treia, When Will This Wind Stop/Când va înceta acest vânt și Village People/Oamenii satului.

Secondo Me, producția austriacă a regizorului moldovean Pavel Cuzuioc, contestă preconcepții și ierarhii. Thunder Feast/Sărbătoarea tunetului este un film halucinant despre negarea sau acceptarea unor tradiții ancestrale. Touch of an Angel/Atingerea unui înger este frumoasa, dar tragica poveste a unui supraviețuitor al Auschwitz-ului. Un film mai puțin vesel, mai mult trist, poetic, sfătos spune povestea unui bătrân şi filozof meșter popular din Maramureș, care și-a construit un cimitir.

Juriul Secțiunii Principale numără 5 membri, iar președintele juriului în această ediție este actorul moldovean Valeriu Andriuță. Valeriu Andriuţă vine la Chişinău direct de la Festivalul de la Cannes, unde a fost invitat împreună cu echipa filmului Krotkaya/A Gentle Creature în regia celebrului regizor Serghei Loznitsa.

Bartosz Konopka, un alt membru al juriului, se numără printre cei mai premiați regizori polonezi. Documentarul lui Goat Walker a fost premiat la Berlinale în 2004, iar Rabbit à la Berlin/ Iepure à la Berlin a fost selectat la Oscar, Cannes și Berlinale.

Zlatinka Rousseva este regizoare de film documentar și directorul de programe a Festivalului Internațional de Film Documentar Millennium din Bruxelles, Belgia. Artur Vardikyan este critic de film și director de programe la Festivalul Internațional de Film din Yerevan, Armenia. Taalaibek Kulmendeevis, invitatul festivalului din Asia, este regizor de film și președintele Uniunii Cineaștilor din Kârgâstan.

Cele 5 documentare de scurt metraj care vor concura la Secțiunea Principală sunt:

Joe’s Violin/ Vioara lui Joe (SUA), documentar nominalizat la Oscar 2016

Women+/ Femei+ (Rusia)

The PE Teacher, the Gold and the River/ Profesorul de sport, aurul și râul (Kârgâstan)

ALG-MRS (Franța)

May 23/ 23 mai (Spania)

Membrii juriului Scurtmetrajelor Secțiunii Principale sunt Pavel Balan, director de imagine și fotograf, actrița Zinaida Timofti și directorul de imagine Ruben Agadjanean.

Proiecțiile de filme la Secțiunea Principală vor avea loc în perioada 26-29 mai, în a doua jumătate a zilei.

FIFD CRONOGRAF, cel mai mare eveniment cinematografic din țară și unul de reper în circuitul festivalurilor din Europa de Est, este organizat din 2001 de către OWH Studio.



Pentru a afla mai multe informații despre festival, accesați site-ul FIFD CRONOGRAF.