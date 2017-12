Semne care anunță moartea

Superstitiile legate de moarte exista in fiecare cultura. Desi acum oamenii nu mai cred in ele, exista persoane care inca fac lucrul acesta. Potrivit credintelor populare, exista cateva semne care anunta moartea. Care sunt ele?

Semne care anunta ca moartea este aproape

Un caine incepe sa urle fara motiv. Este o superstitie care dateaza din epoca victoriana.

Vezi pasari la fereastra. O credinta aparuta in Roma antica. Unii oameni inca mai considera ca este un semn care prevesteste moartea.





Se opreste ceasul. Este un mit care vine din America de Sud.

Ai in casa o molie alba. Este o superstitie care isi are originile in folclorul statului Maryland.

Un gandac merge pe pantoful tau. O legenda europeana in care unii oameni inca mai cred.

Vezi o femeie imbracata in alb. O credinta care vine din India.

Fotografia ta pica de pe perete. Este o superstitie irlandeza care inca ii mai inspaimanta pe unii oameni.

Esti in mijlocul unei fotografii in care apar trei persoane. Superstitia vine din Japonia.

Spargi oglinda in care ti se vede reflexia. O credinta care dateaza din Grecia antica si este inca foarte cunoscuta.

Scapi umbrela in casa. Mitul vine din epoca victoriana.

Un copil iti spune ca vei muri. Copiii nu vorbesc in mod normal despre moarte. Asa ca daca un copil iti va spune ca urmeaza sa mori curand, ar putea fi un semn care anunta moartea.

Un canar moare langa tine. Anumite persoane cred ca daca se intampla lucrul acesta, inseamna ca sfarsitul este aproape.

Trei persoane nu pot folosi un singur chibrit cand aprind tigara. Eset o supertitie aparuta, probabil, dupa cele doua Razboaie Mondiale. Se spune ca daca trei persoane vor folosi acelasi chibrit pentru a aprinde tigara, cea de-a treia urmeaza sa moara.

Spatiu gol in paine. Englezii cred ca daca vor taia o paine proaspata, iar in interior gasesc un spatiu gol, inseamna ca cineva de la masa urmeaza sa moara.

De-a lungul timpului au aparut mai multe superstitii legate de moarte. Unii oameni cred in ele, in timp ce alte persoane le ignora.

teotrandafir.ro