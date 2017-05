Senatul SUA va aștepta cu adoptarea noilor sancțiuni anti-ruse

Adoptarea în Senatul SUA a legii care impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru amestecul în Ucraina, Siria și alegerile americane din 2016, a fost amânată pe termen nedefinit, scrie The Washington Post, care citează un purtatorul de cuvant pe probleme de politică externă al Senatului.

Amanarea este cauzată de faptul că Comitetul Senatului pentru Serviciile de Informatii nu a finalizat încă investigația privind acțiunile Kremlinului.

Președintele Comisiei pentru politică externă al Senatului, Bob Corker, a declarat luni că Senatul așteapta sa fie prezentate „orice fapte“ și abia după va adopta proiectul de lege care, pe lângă că unifica sancțiunile existente împotriva Rusiei din 2014 încoace, va introduce și măsuri punitive noi împotriva oricui care sprijină activitatea hackerilor ruși în infrastructura publică sau privată.





Potrivit lui Corker, pentru ca in prezent are loc o investigație detaliată, are sens sa se astepte ”faptele, care sa fie publicate și apoi să se acționeze în consecință“.

Sancțiunile individuale au fost impuse împotriva Rusiei de catre SUA, UE și Canada pe 17 martie 2014, ca urmare a agresiunii Moscovei în Ucraina. În iulie 2014, Uniunea Europeană și SUA au extins sanctiunile de la persoane fizice și companii la sectoare întregi ale economiei ruse. Ulterior, guvernul rus a instituit embargou împotriva importurilor de produse alimentare din țările care au impus sancțiuni.



paginaderusia.ro