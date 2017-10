Separatiștii din Tiraspol sunt supărați pe Dodon. „Igor Nicolaevici și guvernarea de la Chișinău vor blocarea Transnistriei”

În cadrul unui interviu pentru „SNG.Today”, citat de pmr.novosti.com, Krasnoselski a declarat că Moldova a intensificat presiunea asupra Transnistriei. De asemenea, președintele Igor Dodon a susținut guvernarea în blocada Transnsitriei atunci când s-au deschis puncte comune de trecere între Moldova și Ucraina.

„Abordările practice ale președintelui Republicii Moldova față de Transnistria provoacă unele confuzii. Deci, personal, am susținut pe deplin intenția lui Igor Dodon la un dialog. Am avut două întâlniri, în mod clar, am acceptat să rezolvăm problemele oamenilor, să evităm politizarea inutilă a acestor probleme. Din partea noastră, am făcut primii cinci pași către partea moldovenească: am stopat zeci de cazuri penale împotriva funcționarilor și a poliției din Moldova, la frontieră am simplificat regimul de trecere a cetățenilor moldoveni,am avut o altă abordare a situației utilizării fermierilor moldoveni de teren agricol pe teritoriul Transnistriei, s-au retras problemele în funcționarea școlilor cu predare în limba română, cât și pentru locuitorii Moldovei, apoi am ajustat tarifele pentru serviciile comunale.

Din păcate, nu am văzut pași similari care să indice dorința omologului meu moldovenesc de a acționa. În schimb, Igor Nicolaevici a sprijinit Guvernul Republicii Moldova în blocada Transnistriei prin punctele de trecere comune dintre și Moldova. Mai mult, Igor Dodon a confirmat în mod public că Parlamentul, Guvernul și el a avut o comună poziție în Transnistria. După cum știți, Moldova a intensificat presiunea asupra Transnistriei, care, desigur, nimic în comun cu dorința de a stabili un dialog cu privire la compromis reciproc nu are.





O astfel de poziție contradictorie poate fi o dovadă a sincerității scopurilor declarate? Vom presupune că istoria va răspunde la această întrebare și sunt sigur că va urma foarte curând”, a declarat Krasnoselski.