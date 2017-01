Sergiu Sârbu, despre proiectul care le va permite deputaților să devină avocați fără examen

Actuali și foști deputați, juriști de meserie, și-ar putea obține licența de avocat fără a susține examene de calificare, o procedură obligatorie pentru orice jurist. Propunerea aparține unui grup de deputați din diferite fracțiuni care au înregistrat la finele anului trecut un proiect de lege în acest sens. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, care nu este printre autori, dar este jurist, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că astfel parlamentarii, juriști de meserie, vor putea apăra, absolut gratuit, drepturile celor care i-au delegat în Parlament. Mai mult, potrivit lui, proiectul prevede o lărgire considerabilă a compatibilităților funcției de avocat, transmite IPN.

Sergiu Sârbu consideră că acest proiect vine să repare o greșeală gravă, comisă în 2012, atunci când avocatura a fost monopolizată de o singură uniune de avocați. Până în 2012, cetățenii Republicii Moldova puteau să-și aleagă liber, nestingherit, persoanele care să-i reprezinte în judecată. Potrivit lui, așa se întâmplă în mai multe state, așa este astăzi și la CEDO – cetățenii își pot alege liber reprezentanții și nu e obligatoriu ca aceștia să fie avocați. Sub o presiune foarte mare și o lobare de interese, în 2012 „s-a închis această portiță” în Moldova.

„Avocatura a fost monopolizată doar de casta avocaților și astfel doar avocații au dreptul să reprezinte cetățenii în judecată. Foarte mulți cetățeni de ani de zile vin la noi, la Parlament, la audiență și se plâng pe tarifele exagerate ale avocaților, pe calitatea unor servicii, se plâng pe faptul că unii refuză să-i reprezinte, se plâng că ei nu pot sa-și aleagă liber un reprezentant care poate chiar și gratis să le apere interesele. Și aceasta este o mare problemă”, a notat Sergiu Sârbu.





Deputatul a menționat că nu este necesar să-l pui pe un deputat sau pe un procuror, un judecător, care are zeci de ani de experiență în domeniu și care are studii, să-i pui să treacă prin stagii, ca pe un student, să treacă prin această sită a unei caste care deține monopol și care nu are niciun interes să mai permită la cineva să acceadă în această profesie. „Îmi pare rău că acei avocați care critică inițiativa au uitat să menționeze și aspectul cel mai principal al proiectului de lege. El vine cu foarte mari privilegii pentru avocați, nu pentru deputați, ci pentru avocați. Proiectul de lege prevede o lărgire considerabilă a compatibilităților funcției de avocat. De ce ei tac despre chestia asta? Pentru că le convine”, a spus parlamentarul.

Potrivit lui, acest proiect le dă voie avocaților să fie și interpreți, lichidatori, mediatori să facă parte din consilii de administrare ale agenților economici, să cumuleze mai multe funcții. Sergiu Sârbu spune că a văzut unele reacții și atacuri vehemente la adresa deputaților ceea ce este absolut inadmisibil și depășește limita unei dezbateri, unei critici civilizate.