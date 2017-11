Sf. Andrei 2017. Superstiţii: Noaptea în care animalele vorbesc. Ce păţesc cei care le ascultă

Sf. Andrei 2017. Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, este prăznuit pe 30 noiembrie. Potrivit tradiţiei populare româneşti, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se adună, iar Sf. Andrei împarte pradă pentru iarnă care începe fiecărui lup… Noaptea Sfântului Andrei ar trebui să fie Halloween-ul românilor.

Sf. Andrei 2017. Români au o tradiţie frumoasă pentru noaptea de Sfântul Andrei care s-a transmis încă de la daci. Şi pentru că tradiţiile poporului român sunt frumoase şi mistice, merită să le cunoaştem şi să le povestim copiilor noştri despre ele.

Ziua Sfântului Andrei se cheamă şi Ziua lupului sau Gadinetul şchiop. Se ştie ce a simbolizat lupul pentru daci, dacă însuşi steagul lor avea înfăţişarea unui balaur cu cap de lup. Se credea şi încă se mai crede şi acum că în ziua de 30 noiembrie, lupul devine mai sprinten, îşi poate îndoi gâtul ţeapăn şi nimic nu scapă dinaintea lui. De aici şi credinţă că „îşi vede lupul coadă”. Ziua se serbează prin nelucru în casă, că să nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite, ci şi pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum, în ziua când porneşte şi lupăria.





Sf. Andrei 2017. Tot din cauza lupilor nu se matură toată ziua, nu se da gunoiul afară, nu se rănesc grajdurile, nu se piaptănă, nu se fac zgârieturi, nu se face pomană şi nu se da nimic cu împrumut. Dacă stăpânii casei nu muncesc, lupul nu se poate apropia. Totuşi, când soarta scrie altfel, primejdia nu se poate îndepărta, căci peste cele hotărâte de Sf. Andrei, nimeni nu poate trece.

În acea noapte vorbesc toate animalele, dar cine le ascultă ce spun, moare. La miezul nopţii de Sf. Andrei se deschid cerurile.

Noaptea de Sfântul Andrei este o noapte în care strigoii, vârcolacii, morţii vii şi spiritele rătăcite au dreptul de a umbla nestingheriţi prin lume. Este o noapte în care iubirea pare posibilă pentru toţi. Încărcată de magie şi credinţă, de sacru şi profan, desprinsă parcă din poveştile înfricoşătoare şi captivante pe care bunicii noştri ni le povesteau cu sfinţenie odinioară, la gura sobei, sărbătoarea Sfântului Andrei îmbină deopotrivă repere păgâne şi creştine. Noaptea aceasta, în ajunul sărbătorii Sfântului Andrei, fetele şi băieţii necăsătoriţi fac vrăji pentru a-şi ghici ursitul sau ursita.

Sf Andrei 2017. Tradiţia care nu moare niciodată: Când trebuie să punem grâul la încolţit

Sf. Andrei 2017. Multe dintre obiceiurile de Sf. Andrei sunt descrise în legende. În noaptea Sfîntului Andrei erau practicate diverse ritualuri menite să protejeze oamenii, animalele şi gospodăriile. Tot de Sfântul Andrei se zice, era timpul benefic să se comunice cu spiritele de dincolo.

Sf. Andrei 2017. Obiceiuri, Tradiţii şi Vrăji

În noaptea Sfântului Andrei fetele mari (nemăritate) puteau să-și afle ursitul. Sunt cunoscute numeroase magii, practicate de fete. Ele se adunau la o casă, seara, și încercau să-și afle ursitul. Cum se însera bine, fetele de altădată fie practicau metodele știute de la mame, mătuși, fie se concentrau asupra uneia, ca să li se contureze chipul ursitului. Se spune, ca un fir de busuioc aşezat sub pernă face ca în vis să apară imaginea ursitului. Alte fete noaptea mergeau spre gard cu ochii închiși și trebuiau să numere nouă pari și să-l lege cu ață. A doua zi se uitau și dacă era neted parul, apoi și ursitul urma să le fie tânăr, dacă era cioturos – mirele urma să fie bătrân.

Sf. Andrei 2017. În afară de practici magice în seara Sf. Andrei flăcăii și fetele mari petreceau împreună, se veseleau, făceau o turtă, numită „turta de Andrei”, care se atîrna la coardă și toți trebuiau să sară să o apuce cu gura. Se organizau și alte jocuri distractive.

De Sfantul Andrei femeile intorc oalele si canile cu gura in jos sau scot din soba cenusa calda pentru ca strigoii sa nu se adaposteasca la caldura sau imprastie prin curte bucati de paine pe care strigoii sa le manance si sa nu mai intre in casa.

Ca sa se apere de varcolaci atarna siruri de usturoi la intrare si lasa candela aprinsa (in unele zone exista obiceiul de a se unge cu usturoi tocurile usilor si ferestrelor).

Animalelor li se amesteca in hrana cate un fir de busuioc sau li se pune o picatura de aghiasma in apa. In trecut exista „descantecul sarii”: un drob de sare descantat era ingropat in fata grajdului. El era dezgropat la primavara de Sfantul Gheorghe cand sarea era amestecata in hrana animalelor ca sa le fereasca de farmece.

Sf. Andrei 2017. Sarbatoarea Sfantului Andrei este prevestitoarea ursitului pentre fetele tinere nemaritate. Se spune ca:

– Un fir de busuioc asezat sub perna face ca in vis sa apara imaginea ursitului.

– In alte parti se foloseste metoda „facutului cu ulcica”: singura in fata sobei, fata intoarce un vas nou de lut pe fundul caruia lasa sa arda 3 carbuni. Rostind o incantatie ea roteste usor vasul si atrage atentia celui iubit.

– Un alt obicei pentru a ghici viitorul consta in a privi un pahar cu apa neinceputa in care arunca o verigheta sfintita de preot in mijlocul caruia apare chipul ursitului.

– Tot pentru aflarea viitorului o fata dezbracata se aseaza intre doua oglinzi cu o lumanare in fiecare mana si priveste intens in oglida din fata. Se spune ca in oglinda din spate i se reflecta scene din viitor si imaginea viitorului sot.

– Ca sa-ti visezi ursitul trebuie sa-ti pui sub perna 41 de boabe de grau. Daca visezi pe cineva ca-ti ia graul, atunci sigur te vei marita.Tine minte figura caci acela e barbatul ursit.

– Noaptea inainte de culcare se pune sub pierna un pieptene si o oglinda, se spune ca ai sa-ti vezi ursitul.

– La fel se iau o pereche de ciorapi de a lui tata si sa-i pun sub perna, astfel imi voi visa marea iubire!!!Insa cel mai important e sa tineti minte ce ati visat noaptea!

– Se ia o farfurie cu apa, in ea se picura 2 picaturi de ceara, una esti tu iar a doua picatura este baiatul la care te gindesti. Ele se fugaresc prin apa, iar daca se unesc se spune ca o sa fiti impreuna.

– Fata de maritat prepara o “Turtuca de Andrei“, turtita subtire din faina de grau, foarte sarata, coapta pe plita sobei si o manca inainte de culcare. Baiatul care venea in vis sa-i aduca apa ca sa-si potoleasca setea urma sa o ceara de nevasta in cursul anului.

– Curatati un mar astfel incit coaja sa sa fie cit mai lunga va intoarceti cu spatele spre usa, aruncati coaja si forma in care s-a aranjat coaja trebuie sa arate mai mult sau mai putin ca o litera, si aceste litere doamne shi domnisoare o sa fie literele cu care incep numele ursitilor.

– Tot pentru aflarea ursitului, dupa reteta clasica, incearca sa prepari coltunasi umpluti cu biletele pe care ai scris, in prealabil, numele mai multor baieti! Pune coltunasii la fiert, iar cand se ridica primul la suprafata apei scoate-l si rupe-l ca sa afli cine iti este ursitul!

In traditia populara se spune ca daca faci cruci la usi si la ferestre cu usturoi in seara care precede ziua Sfantului Andrei, te protejeaza impotriva “facaturilor”.

Sf. Andrei 2017. Fetele mai fac un colac din paine dospita, punand in mijlocul lui cate un catel de usturoi. Dus acasa, colacul este asezat intr-un loc calduros, unde este lasat vreme de o saptamana. Daca rasare usturoiul din mijlocul colacului, fata cunoaste ca va fi cu noroc. Daca nu rasare, fata se intristeaza si spune ca va fi lipsita de noroc.

De Sfantul Andrei se poate afla prognoza pentru anul urmator. Traditia spune ca se iau 12 cepe care se duc in podul casei si se lasa acolo pana in seara de Craciun. Fiecarei luni a anului ii corespunde o ceapa. Cepele care s-au stricat semnifica luni ploioase cu grindina, iar cele care au incoltit, luni favorabile pentru recolta.

Sf. Andrei 2017. La fel se face si cu graul care este pus la incoltit pentru fiecare membru al familiei. Cel al carui grau este frumos si inalt se spune ca va avea un an bun cu bani si sanatate. Daca in noaptea Sfantului Andrei este senin si cald, atunci vom avea o iarna blanda, daca este ger, vom avea o iarna grea.