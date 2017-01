Sfârşitul erei Obama: cum a reuşit preşedintele să schimbe lumea

„Eu am fost acela” Că orice alt preşedinte, Barack Obama a îmbătrânit în public. Totuşi, la 55 de ani părăseşte Casă Albă cu 15 ani mai tânăr decât succesorul lui. El plănuieşte să se implice în continuare în programul “My Brother’s Keeper”, un program privat-public care are că ţintă educarea tinerilor din categorii defavorizate şi îndrumarea lor spre muncă.

Din 2009 până în prezent SUA a avut parte de mari schimbări radicale care au fost remarcate de întreagă lume. Al 44-lea preşedinte, Barack Obama, a generat o serie de îmbunătăţiri pentru ţară în urmă preşedinţiei lui George W. Bush. Atât discursurile, cât şi faptele lui Obama, au fost cunoscute la nivel mondial. Vezi în continuare o analiză a preşedinţiei lui, realizată de publicaţia The Economist.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.