Maria Sharapova s-a calificat în turul 3 la US Open, după ce le-a eliminat pe Simona Halep şi Timea Babos, şi este pregătită să-şi reia locul în elita tenisului feminin, după ce a fost suspendată 15 luni pentru dopaj. Rusoaica recunoaşte, însă, că perioada petrecută departe de teren nu a fost deloc una uşoară.

„M-am simţit atât de mică. Pentru o femeie înaltă şi puternică, o sportivă, a fost un sentiment foarte dificil. Este important ca oamenii să înţeleagă faptul că nu se întâmplă ca viaţa şi cariera tuturor să fie doar soare şi curcubeu", a declarat Sharapova, într-un interviu acordat revistei The Edit.

Jucătoarea de 30 de ani susţine că, pentru prima oară, s-a întrebat zile la rând "ce cred oamenii despre mine". "În primele patru sau cinci luni, mi-a fost foarte greu să pun vreun cuvânt pe hârtie sau orice fel de memorie", a explicat fostul lider mondial, care urmează să-şi lanseze autobiografia, "Unstoppable: My Life So Far", pe data de 12 septembrie.





După ce a revenit în circuit, mai multe jucătoare au criticat deciziile luate de organizatorii mai multor turnee, care i-au acordat rusoaicei wild card-uri. Dintre Grand Slam-uri, Sharapova a primit wild card doar la US Open.

Campioană la New York în 2006, Maria Sharapova a evitat elagant să răspundă criticilor. Şi a oferit o posibilă explicaţie pentru care nu are foarte multe prietene printre jucătoarele din circuit: "Am un obiectiv, iar ele sunt adversarele mele. Vestiarul şi terenul de joc, acestea sunt biroul meu".

Totuşi, Sharapova a recunoscut că a existat şi o parte bună în perioada de suspendare.

"Îmi amintesc de o discuie mai veche pe care am avut-o cu managerul meu. I-am spus că iubesc ceea ce fac, dar că simt că ratez multe aspecte ale vieţii. Aniversarea mea de 30 de ani, din aprilie, se apropia şi mi-am spus că vreau să o sărbătoresc ca un om normal. E ca şi cum Dumnezeu a auzit cuvintele alea şi a spus 'Vrei o aniversare normală la 30 de ani? Ok, îţi dau 15 luni de normalitate'", a spus rusoaica.