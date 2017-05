Sic!: Vom trăi bine peste un an (VIDEO)

Partidul Democrat are o fracțiune din ce în ce mai mare în Parlament. Ceea ce era cunoscut de toți, dar fără probe, se confirmă prin acțiuni. Deputații „independenți”, ademeniți ca fluturii de noapte în jurul becului, au început să adere în grup la PDM. Partidul conduce majoritatea covârșitoare a instituțiilor statului, se menționează într-un nou articol Sic!



Autorii articolului, care este însoțit de un clip de animație, reamintesc despre răspunsul unuia dintre liderii democrați, Andrian Candu, fiind întrebat de jurnalistul Ion Gonța: „Când credeți Dvs. că va veni vremea când părinții vor avea suficiente argumente pentru a le spune copiilor lor că nu trebuie să plece din țară?” Răspunsul a fost extrem de concret pentru un politician: „În maximum un an de zile”. „Vorbim despre locuri de muncă. Vorbim despre locuințe accesibile, mai ales pentru tineri. Mulți tineri pleacă din țară anume din cauza faptului că nu văd în perspectivă în 5-10 ani de zile să aibă un cămin și să-și formeze o familie. Și vorbim despre garanții despre tot ce înseamnă servicii publice. Vorbim despre medicină, medicină de urgență, vorbim despre asigurări sociale, vorbim despre procese economice care să-i asigure măcar acel minim de existență, dar nu vorbim de minimul de existență, vorbim totuși de un venit comparabil cu veniturile care sunt în regiune”, a declarat atunci Andrian Candu.

În acest context, autorii articolului aduc datele Biroului Național de Statistică care anunță că în anul 2016 populația economic activă (populația ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1272,8 mii de persoane, fără modificări esențiale față de anul 2015. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 42,6%, fiind practic la nivelul anului 2015 (42,4%). Totuși, din structura pe domenii a populației „ocupate” se observă că angajații în construcții au pierdut cinci mii de locuri de muncă, angajații în industrie au rămas fără 200 de locuri de muncă, din transporturi (-100), administrație publică, învățământ și sănătate (-12500 locuri de muncă!).





În decembrie 2016, Pavel Filip anunța un proiect național „Prima Casă” de creditare preferențială a familliilor tinere ce doresc să cumpere un apartament. Patru luni mai târziu, Pavel Filip a declarat că Guvernul mai are de lucru asupra proiectului. Proiectul are în continuare zero beneficiari, chiar dacă deadline-ul lui Andrian Candu a expirat. Între timp, conform bursei imobiliare Lara, prețul mediu de piață pentru metru pătrat de apartament în municipiul Chișinău în luna martie 2017 a constituit 528 de euro și rămâne neschimbat a șasea lună consecutiv.

Autorii articolului Sic! Subliniază că datoria externă administrată de Guvern la sfârșitul lui februarie 2017 era de 1523 milioane de dolari, cu 190 de milioane mai mare față de aceeași lună din 2016. Datoria internă în aceeași perioadă a crescut de 2,7 ori (!), de la 7,8 miliarde lei la 21,4 miliarde de lei.

