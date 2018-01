Silvia Radu către subalterni: Dacă nu știți cum să faceți lucrul, vă rog, mai bine plecați

Silvia Radu i-a amenintat astazi, din nou, in cadrul sedintei saptamanale, pe angajatii directiei locativ-comunale, dar si pretorii de sectoare, ca vor fi nevoiti sa-si caute un alt loc de munca, daca nu vor curata toate trotuarele de gheata din capitala, scrie protv.md

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: "Domnul pretor, eu am fost in sectorul Botanica si am ramas surprinsa ca nu este asa cum ati spus la sedinta precedenta, despre faptul ca trotuarele si curtile sunt curatate.

Am mers chiar pe bulevardul Traian si am vazut ca acolo, pe trotuare, este pus un strat gros de gheata. Altfel, daca nu stiti cum sa faceti lucrul, va rog, mai bine plecati.





Mai bine sa nu fie nimeni in postul dumneavoastra, decat o persoana care nu face nimic. Ganditiva, oricum o sa schimbam structura. Atitudinea pretorilor lasa de dorit. Eu nu am nevoie de "otceoturi", dar de rezultate, de atitudine."