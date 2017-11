Simona Halep, afirmaţie la care nimeni nu se aştepta la adresa Serenei Williams

Simona Halep, liderul clasamentului mondial în tenisul feminin, Horia Tecău, câștigător în proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Drăgulescu și Cătălina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numără printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei „Cei mai buni 10 sportivi din Balcani'', organizată de agenția bulgară BTA.

În ciuda acestei nominalizări, Simona Halep nu se consideră cea mai bună jucătoare din lume.

Nu pot să spun acest lucru, pentru că atunci când eşti cea mai bună jucătoare a lumii trebuie să câştigi tot! Aşa cum a făcut Serena Williams! Din punctul meu de vedere, numai ea este cea mai bună jucătoare a lumii. A câştigat atâtea turnee de Grand Slam, ne-a bătut pe toate... Cu siguranţă că nimeni nu va mai fi ca ea, din punctul meu de vedere".





„Valorile s-au echilibrat acum, este o schimbare şi o luptă permanentă în Top 10. Am ajuns pe locul 1 pentru că am fost foarte constantă în acest an. Bineînţeles că nu ajungi din întâmplare, nu ajungi numai din noroc. Bineînţeles că norocul este poate cel mai important lucru în viaţă, dar am şi muncit pentru acest lucru. Consider că sunt una dintre cele mai bune jucătoare, însă înseamnă mult mai mult să fii cea mai bună din lume", a spus numărul 1 WTA pentru Canal 33, preluată de Digisport.