Simona Halep dă cărțile pe față despre Serena Williams: Mărturia care i-a șocat pe asiatici

Simona Halep a fost întrebată în conferinţa de presă de după meciul cu Caroline Garcia şi despre stilul de a se îmbrăca al jucătoarelor de tenis. Ea spune că îi place modul în care se îmbracă Serena Williams.



"Cred că Serena este (n.r. - cel mai frumos îmbrăcată). Cred că îşi asortează foarte bine hainele. Când este elegantă, e elegantă. Am văzut fotografii. Ştie să-şi aleagă pantofi şi rochii frumoase când merge la anumite evenimente. Îmi place stilul ei. A fost frumos acolo (n.r. - la Centrul Naţional de Design din Singapore), am început să învăţ mai multe despre cum trebuie să mă îmbrac, pentru că am nevoie să învăţ mai multe", a declarat Halep.

La tragerea la sorţi de la Singapore, Halep a purtat o rochie neagră, cu o margine inferioară de dantelă, pe care era inscripţionat "Equality", scrie news.ro.





"Nu căutam ceva asemănător, dar mi-a plăcut cuvântul şi am cumpărat-o acum câteva luni din Italia şi am păstrat-o pentru acest eveniment", a declarat jucătoarea română.

Simona Halep a vizitat zilele trecute Centrul Naţional de Design din Singapore, unde a probat mai multe obiecte realizate de designeri locali. La centrul de design, Halep a admirat şi probat bijuterii realizate de bijutierul local Carrie K. şi a stat de vorbă cu aceasta. Simona Halep a admirat şi câteva rochii ale unei firme singaporeze.

stiripesurse.ro