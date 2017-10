Simona Halep, DE NEOPRIT la Beijing: Românca a SPULBERAT o altă rusoaică și e în semifinale la Open-ul Chinei/ SIMONA HALEP - DARIA KASATKINA LIVE în CHINA OPEN. ONLINE STREAM VIDEO

SIMONA HALEP - DARIA KASATKINA LIVE în CHINA OPEN. ONLINE STREAM Beijing - VIDEO. Jucătoarea română de tenis Simona Halep o va întâlni în sferturile de finală ale turneului WTA de la Beijing pe rusoaica Daria Kasatkina. Partida este LIVE VIDEO pe și ONLINE STREAM pe digisport.ro de la ora 07.30.



"Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva ei", a declarat jucătoarea română de tenis Simona Halep după ce a reuşit miercuri prima victorie din cariera sa împotriva rusoaicei Maria Şarapova, 6-2, 6-2 în optimile de finală ale turneului WTA de la Beijing.

"A fost un meci mare, cred că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva ei. Am servit destul de bine şi am putut vedea azi pe teren munca pe care am depus-o după US Open. Sunt cu adevărat fericită că am putut realiza asta. E prima mea victorie împotriva ei şi vreau pur şi simplu să mă bucur de acest moment", a afirmat Halep, numărul 2 mondial, citată de site-ul WTA.





"Vreau doar să mă bucur pentru ce am reuşit azi, iar mâine mă pot gândi la următorul meci", a adăugat Halep.

Halep (26 ani), a doua favorită a competiţiei, a câştigat primul meci în faţa rusoaicei, după şapte victorii la rând ale acesteia, cea mai recentă în urmă cu aproximativ o lună, la US Open, în primul tur.

"Am văzut că dacă sunt concentrată şi am încredere în mine, pot da tot ce am mai bun. (...) De fapt, de multe ori când am jucat împotriva ei, am simţit că pot s-o înving, dar nu s-a întâmplat", a spus românca.

"Astăzi am spus că e doar un alt meci, am vrut doar să dau tot ce am, să rămân concentrată, calmă şi pozitivă", a mai afirmat ea.