Simona Halep începe „BALUL” la Turneul Campioanelor: Ce cote surpriză are românca la casele de pariuri în meciul împotriva Carolinei Garcia

Agentiile de pariuri o vad pe Simona Halep favorita in confruntarea cu Caroline Garcia de la Turneul Campioanelor.

Sportiva are o cota ce variaza intre 1.5 si 1.6 pentru un succes in partida de luni. In schimb, cota pentru victoria Carolinei Garcia este de 2.4, jucatoarea din Franta pornind cu a doua sansa, anunta Ziare.com.



Un succes in doua seturi al Simonei Halep are cota 2.38, in timp ce unul in trei seturi are cota 3.85. Partida dintre Simona si Caroline va avea loc in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor.





Scorul intalnirilor directe este 2-1 in favoarea Simonei.