Simona Halep, locul 11 în topul all-time al câştigurilor din TENIS. Suma URIAŞĂ încasată de româncă

WTA a anunţat topul premiilor încasate de jucătoare în întreaga istorie. Simona Halep a făcut un salt important după finala disputată la Australian Open 2018, pentru care a primit 1.620.196 USD.

Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber.



Pe primul loc in acest clasament se afla in continuare Serena Williams, cu premii in valoare de 84.463.131 de dolari. Pe locul doi se afla Venus Williams, cu 39.957.258 de dolari, in timp ce Maria Sharapova este pe locul trei, cu 37.181.259 de dolari. Caroline Wozniacki a facut si ea un salt important si a ajuns pe locul 4, cu premii in valoare de 29.891.038 de dolari. Pe locul 5 se afla Victoria Azarenka, cu premii ce insumeaza 28.431.189 de dolari.