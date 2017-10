SIMONA HALEP SCRIE ISTORIE: Românca devine numărul 1 mondial după victoria de la Beijing

"Este uimitor că sunt numărul 1 mondial. Mulţumesc pentru sprijinul din această săptămână, mulţumesc China. Am avut meciuri incredibile, am reuşit s-o înving pe Maria Sharapova. Vreau să mulţumesc familiei, staff-ului meu. E ziua mea specială. E foarte multă emoţie în acest moment, mulţumesc Andrei (n.red. Andrei Pavel). Vă aştept şi mâine, turneul nu este încheiat încă", a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Ostapenko.