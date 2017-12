Singurul şi nevotatul candidat la funcţia de primar al unei comunei Lăpușna

Au rămas fără primar, dar nu au ieșit la alegeri, pentru că buletinul de vot conținea doar un nume.

Săptămâna trecută, în trei localități din R. Moldova au avut loc alegeri locale. În comuna Lăpușna, r-nul Hâncești, s-a înscris în cursă un singur candidat, dar nici acesta nu a reușit în primul tur să obțină numărul suficient de voturi pentru a fi desemnat primar. Cum a rămas acest sat fără edil și de ce la funcția respectivă râvnește doar un om, pe care consătenii săi nu vor să-l aleagă? Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, o echipă a ziarului TIMPUL s-a deplasat la fața locului.

Ajunși în Lăpușna, care e și satul de baștină al ex-premierului Vlad Filat, am aflat că problemele la Primăria locală au început la sfârșitul lui august 2017, când edilul Gheorghe Chirilă a decis din senin să-și dea demisia. Astfel, prin decizia Consiliului local, până la alegerile anticipate, care au avut loc în noiembrie, funcția de primar interimar a fost ocupată de consilierul Ion Bubuioc. Tot el a fost singurul candidat înscris ulterior în cursa electorală, pentru funcția de primar, însă atât în primul, cât și în al doilea tur, sătenii nu s-au grăbit să-l voteze. Deşi alegerile sunt validate doar dacă la ele participă nu mai puţin de 25% din electorat, în Lăpuşna s-au prezentat la secţiile de votare în primul tur 24,4% din locuitorii satului, iar la alegerile repetate din duminica trecută – 22,58%. De aceea am încercat să discutăm cu lăpuşnenii, pentru a afla ce se ascunde la mijloc.

„N-am votat pentru că nu vreau să mă cert cu soția”





Într-o curte, i-am întâlnit pe Ștefan și Ion, care se târguiau pentru a cumpăra niște lemne de foc. Când au auzit de alegerii, bărbaţii s-au arătat dezinteresați. Ion a recunoscut că s-a întors în sat acum trei zile, după ce ani buni a muncit la Chișinău, așa că nu prea înțelege ce se petrece în sat, chiar dacă a participat la alegerile repetate. Iar Ștefan ne-a spus, fără pic de jenă, că nu s-a prezentat la vot, deoarece are alte preocupări și nu vrea să se certe cu soția din cauza unui primar. „Mie îmi trebuie primar? Eu, iată, n-am lemne de foc. Trebuie să am grijă de gospodăria mea, iar ce fac ei acolo, la Primărie, nu mă interesează. N-am fost la nicio alegere, c-apoi trebuia să vin acasă să mă cert cu soția! Ea nu-l vrea primar pe Bubuioc”, a remarcat gospodarul.

Mai mult, Ștefan crede că fostul primar şi-a dat demisia din motive personale. „Pe el îl lasă femeile, iar el lasă Primăria. Nu e nicio mirare!”, a glumit bărbatul.

„Ce fel de primar, dacă a fost votat de o mână de oameni?”

Pe măsură ce mai umblăm prin sat, aflăm tot mai multe detalii din culisele administrației publice locale. Maria, o pensionară, care a muncit toată viața vânzătoare, iar acum se chinuie cum poate pentru a supraviețui, ni s-a plâns că în sat e foarte greu de trăit. Nu are apă, canalizare și nici gaz. Femeia spune că, în Lăpușna, au fost create comodități doar pentru familiile cu pile. „Numai o mahala are gaz, apă, canalizare, acolo unde trăiesc rudele și cumătrii lui Filat. Noi n-avem nimic!” se revoltă săteanca.

Maria afirmă că sătenii nu s-au prezentat la alegeri, deoarece nu au încredere în Bubuioc. Ea povestește că acesta a mai fost primar acum câțiva ani și nu a făcut nimic. De aceea oamenii l-au taxat. „Ce fel de primar, dacă a fost votat de o mână de oameni?” se întreabă femeia.







„Nimeni, în afară de Bubuioc, n-a vrut să-și bage capul”

Maria nu are impresii prea bune nici despre fostul primar. Ea crede că acesta a plecat de la Primărie, pentru că primește o pensie mare și n-are nevoie să muncească. „Ce-i trebuie lui Chirilă să se mai zbuciume? Filat e închis, parale nu mai sunt… El a fost nacialnic mare la penitenciarul Rusca și a ieșit la pensie. Am auzit că primește vreo șase mii de lei, așa că nu-i mai trebuie nimic”, ne asigură femeia.

Vasile, un alt lăpușnean, spune că mare i-a fost mirarea când a văzut în buletinul de vot un singur nume, dar totodată înțelege de ce consătenii săi nu s-au aventurat să lupte pentru fotoliul de primar. „Din mandatul acesta a mai rămas un an şi jumătate. Trebuie să fii nebun ca să poți rezolva problemele Primăriei într-un timp atât de scurt. De aceea nimeni, în afară de Bubuioc, n-a vrut să-și bage capul”, se dă cu părerea bărbatul.

Pe lângă aceasta, Vasile spune că fostul primar Chirilă și-a dat demisia, din cauza legăturilor, pe care le avea cu Vlad Filat. Potrivit lui, după ce ex-premierul a fost arestat, Chirilă nu mai primea ajutor financiar de nicăieri. „El şi Filat erau într-un partid și se ajutau. Dar când cu Filat s-a întâmplat nenorocirea și la conducere a venit un alt partid, primarul nostru nu mai primea bani și nu mai putea face nimic pentru sat”, ne şopteşte Vasile, rugându-ne să păstrăm această informație în mare taină… chiar dacă despre ea ştie tot satul.



„Am rugat un om să se înscrie în cursa electorală, dar el a refuzat”

Contactat de noi, fostul edil Gheorghe Chirilă a refuzat să vorbească despre decizia sa de a părăsi Primăria la jumătate de mandat. Totuși, el a infirmat zvonurile că ar fi fost silit să-și dea demisia, menționând că decizia i-a aparținut în totalitate. „În viața fiecărui om, există anumite decizii personale, despre care are dreptul să nu vorbească. Nu vreau să comentez nimic, deoarece nu mă mai interesează politica”, adăugă Chirilă.În schimb, Ion Bubuioc ne-a explicat că fostul primar dorea să-și dea demisia încă anul trecut și i-ar fi propus lui să preia interimatul. El însă a refuzat, pentru că pe atunci deținea o funcție importantă. Peste un an, în această vară, Chirilă a ieșit totuși în fața Consiliului local și a anunțat că pleacă, propunându-l pe Bubuioc la funcția de primar interimar. La alegerile locale, Consiliul a decis să-l susțină tot pe el, pentru a duce la bun sfârșit mandatul început de Chirilă. Iată de ce, spune Bubuioc, în cursa electorală nu s-a mai înscris nimeni. „Nimeni nu a vrut să-și asume doar un an și jumătate de mandat. Consiliul m-a ales pe mine, pentru că am fost primar și în anii 2003-2007, după care am fost consilier local și nu eram străin de activitatea Primăriei”, menționează Bubuioc.

Acesta dezminte și acuzațiile, făcute anterior de către deputatul PLDM Grigore Cobzac, potrivit căruia alte trei persoane și-ar fi dorit să candideze la funcția de primar al comunei Lăpușna, însă ar fi fost intimidați de PD. „Sunteți a șaptea instituție de presă care mă roagă să-i dau o replică lui Cobzac, dar eu nu o să cad la nivelul său de deputat. Dacă spunea adevărul, de ce nu a dat nume concrete? Totuși, noi am aflat cine sunt cei trei presupuși potențiali candidați. Când au auzit de aberațiile, pe care le îndrugă al nostru deputat, acei oameni au spus că se vor întâlni cu el și-i vor da replica. Eu aș fi fost bucuros să fi existat mai mulți candidați. Ba chiar personal am rugat un om să se înscrie în cursa electorală, dar el a refuzat”, precizează Ion Bubuioc

„Şi pe morți i-am invitat, dar nu au vrut să meargă”

Solicitat de TIMPUL, Grigore Cobzac a refuzat să comenteze această situație pentru ziarul nostru. Anterior însă, el a scris într-un mesaj pe o reţea de socializare: „Urmare a presiunilor constante efectuate de structurile PD, culminate cu o vizită în teritoriu a unei întregi cohorte de activiști în frunte cu un deputat PD, primarul și viceprimarul comunei Lăpușna și-au prezentat demisia. Exact la trei zile după... De aici și caracterul anticipat al alegerilor. Asta dacă alegeri se pot numi cele la care a participat doar un singur candidat. Este vorba despre veșnicul candidat PD, care a participat și a pierdut ultimele trei alegeri pentru primar de Lăpușna, înregistrând de fiecare dată un scor rușinos…”.Duminica trecută, la alegerile repetate s-au prezentat doar 1131 de lăpuşneni. Ion Bubuioc explică dezinteresul consătenilor săi prin faptul că, în realitate, în Lăpușna sunt apți de vot patru mii de persoane, dintre care 2500 sunt plecate peste hotare. „Din cei 1500 de locuitori, prezenți în sat, în primul tur au votat circa 1300 de oameni. Şi pe cei morți din cimitir i-am invitat, dar nu au vrut să meargă”, ironizează singurul candidat din Lăpuşna.

În ciuda vorbelor satului, Bubuioc spune că în cele trei luni de interimat a reușit să construiască 2 km de drum, să conecteze 30 de gospodării la apă potabilă, să schimbe o linie de apă tehnică pentru alte 20 de locuințe. De asemenea, a fost începută construcția răstignirii „Crucea Iertării”, iar acum se finalizează proiectul „Curtea Domnească”. „Cât s-ar strădui foștii și actualii deputați din PLDM să semene zâzanie între mine și fostul primar, nu vor reuși. Deoarece noi avem un obiectiv comun - să finalizăm proiectele începute în Lăpușna pentru binele consătenilor și nu punem accent pe culoarea politică”, a conchis Bubuioc.

Conform Codului Electoral, votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care votează. Ion Bubuioc din partea PD va deveni primar, indiferent de rezultatele scrutinului.