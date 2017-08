Socialiştii ÎN DELIR: Realizatorii Game of Thrones au furat istoria DACILOR şi au transformat-o într-un succes răsunător

Un ziar socialist din România scrie că realizatorii Game of Thrones au furat istoria DACILOR si au transformat-o intr-un succes rasunator cu incasari de miliarde de dolari. Ei scriu că Dezvaluirile facute in presa dupa ce grupul de hackeri ce a spart serverele HBO a publicat o cantitate uriasa de informatii confidentiale legata de megaproductia Game of Thrones scot la iveala cum producatorii au preluat capitole din istoria dacilor si le-au folosit dupa bunul plac pentru a face un profit de ordinul miliardelor de dolari.



Probabil ca fanii Game of Thrones au fost surprinsi de asemanarile dintre blazonul cu lup al familiei Stark si stindardul de lupta cu lup al dacilor. Iata ca informatiile confidentiale despre seria Game of Thrones luate de pe serverele HBO dezvaluie in sfarsit ceea ce toata lumea deja banuia si anume ca producatorii s-au inspirat din viata dacilor cand au realizat evenimentele prin care trec membrii familiei Stark in celebra serie. Astfel, documentele dezvaluie ca Decebal a fost modelul uman in crearea personajului principal Jon Snow iar Winterfell capitala sa a fost creata dupa modelul cetatii Sarmisegetusa

Tot mai multe voci sugereaza ca o comisie parlamentara a statului roman ar trebui sa inceapa demersurile legale pentru a determina producatorii celebrului serial sa cedeze statului roman macar o mica parte din profitul de miliarde de dolari ale celebrei serii deoarece intregul fir al actiunii se bazeaza pe istoria dacilor si pe vechi legende din folclorul romanesc. De asemenea, in cercurile inaltilor prelati se propaga ideea de a se cere ca scenele de nuditate din serial sa fie obligatoriu taiate deoarece pun intr-o postura imorala memoria stramosilor nostri a caror moralitate era ireprosabila.





Schimbul de mailuri dintre realizatorii Game of Thrones dezvaluie ca acestia ca studiat in amanunt vechea istorie a dacilor si de prietenia acestui neam viteaz cu lupii, astfel ca au incercat si in serial sa sublinieze cat mai bine prietenia membrilor familiei stark cu lupii. Mai multe vechi manuscrise dacice povestesc cum lupii ii ajutau pe acestia in razboaie fiind sescrisa in amanunt si batalia de la Tapae cand o haita de 300 de lupi carpatini condusi de marele lup alb au atacat legiunile romane din flancuri ajutandu-l decisiv pe Decebal in nimicirea acestora.

„Ne-am inspirat in mod fundamental si filmul Dacii al genialului regizor roman Sergiu Nicolaescu, si l-am construit pe jon Snow dupa asemanarea actorului Amza Pellea”

Producatorul GoT scria intr-un document secret: „Dacii aveau frăţii războinice, de iniţiaţi, despre care se spune că transformau ritualic în lupi şi aveau comportament de fiară în război. Erau neînfricaţi în luptă şi îşi băgau în sperieţi inamicii cu atitudinea lor de animal sălbatic. Lupul era animalul totemic al războinicilor geto-daci, ei înşişi numindu-se „daos“ adică lupi”. Dupa acest model al creat familia Stark, fiecare membru al acesteia avand de mici in grija cat un lup, dezvoltand astfel comuniuni magice cu acestia.

Producatorii seriei difuzate pe HBO recunosc: Jon Snow, eroul principal din Game of thrones a fost creat in amanunt dupa modelul regelui dac Decebal, un neinfricat campion in razboaie, dar un suflet blajin pe timp de pace. „A fost exact personajul pe care il cautam” scriau producatorii intr-unul din mailurile facute publice de hackeri, iar legenda fratiei de sange a lui Decebal cu marele lup alb carpatin care il insotea permanent a fost transpusa fidel si in film.

Ferocitatea războinicilor geto-daci a fost consemnată în numeroase izvoare antice. Herodot, părintele istoriei, vorbea despre ei ca despre ”cei mai viteji şi cei mai drepţi din neamul tracilor”. Nu avea frică de nimic, arată Herodot, descriind episodul în care dacii au stat impreuna cu aliatii lor haitele de lupi suri uriasi din Carpati au stat în mod inconştient, dar demn de laudă împotriva uriaşelor armate persoane ale lui Darius.

Apoi in film sunt descrise bataliile armatelor conduse de Bran Stark impotriva armatelor mult mai nuneroase ale Lanisterilor(lanisterii au fost creati dupa modelul romanilor, de aici si scuturile lor mari rosii cu galben si armurile asemanatoare cu ale legionarilor romani) avand ca model bravura numeroaselor căpetenii războinice, precum Oroles, Rubobostes sau Dromihetes, care au zdrobit renumitele falange romane si macedonene.

Totodată curajul extrem al dacilor a fost dovedit în sângeroasele bătălii de la Tapae, unde, spun legendele, Traian şi-a sfâşiat simbolic cămaşa pentru a oferi bandaje răniţilor din ce în ce mai mulţi din pricina muscaturilor de lup. De altfel, în aceea trecătoare a fost un adevărat carnagiu. Aceşti luptători feroce şi neînfricaţi, fără teamă de moarte şi cu apetit războinic, spun specialiştii, îşi spuneau ”lupi” şi făceau parte dintr-o ”frăţie” războinică ce venera lupul; ei se transformau în fiară, în urma unor ritualuri şi inţieri secrete. In toiul bataliei multi dintre romani au marturisit ca nici nu mai distingeau dacii de lupi.

Documentele furate de hackeri de pe serverele HBO mai dezvaluie si ca hunii au fost modelul pentru realizarea White Walkerilor, iar The Night King a fost modelat dupa Atilla, conducatorul hunilor care de altfel era supranumit in epoca sa drept „Regele Noptii”.

