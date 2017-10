În loc să ia măsuri în această privință, DGETS apără echipa lui Dodon și-i oferă condiții prielnice de a face politică în școli

În timp ce primarul Dorin Chirtoacă se află în arest la domiciliu, socialiștii îl denigrează la greu prin instituțiile de învățământ din mun. Chișinău care, conform legislației, ar trebui să fie apolitice. Uimiți de această situație, am încercat și noi să aflăm cum au reușit oamenii lui Dodon să se strecoare în licee și să spele creierii minorilor. În cele din urmă, ne-am dat seama că aceștia se apără cu un Ordin foarte dubios, emis nu se înţelege în ce temei, de Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS) a Primăriei Chișinău, şi care contravine Codului Educaţiei…

Săptămâna trecută, deputatul socialist Adrian Lebedinschi a vizitat Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Capitală. Sub pretextul că vrea să le transmită un mesaj din partea unei organizaţii obşteşti, parlamentarul a invitat elevii claselor a 11-a şi a 12-a şi profesorii, la o adunare. În realitate, cei prezenți la eveniment ne-au spus că socialistul a făcut doar propagandă politică contra primarului suspendat. „În cadrul întâlnirii, Lebedinschi a împărțit ziare și pliante, îndemnându-ne să mergem la referendum, pentru ca ei să-l poată demite pe Dorin Chirtoacă”, ne-au explicat câțiva elevi.



„Am fost șocată de comportamentul lui Lebedinschi”

„Nu am făcut nimic ilegal, citiți Ordinul”

Contactată de TIMPUL, directoarea Liceului „Mihai Viteazul”, Nelly Berezovschi, a recunoscut că Adrian Lebedinschi a rugat-o să-i permită să organizeze, după ore, o adunare, pentru a afla părerile liceenilor despre dezvoltarea unui ONG. Așa cum deputatul este, de ani buni, membru al Academiei Obștești a Părinților din cadrul acestei instituții de învățământ și nu și-a permis niciodată să facă politică în liceu, directoarea și-a dat acordul. „De această dată am fost șocată de comportamentul domnului Adrian Lebedinschi. Pentru că, după ce a vorbit câteva minute despre ONG, doi tineri, care-l însoțeau, au început să împartă prin sală ziare și pliante. Când am observat că acele ziare erau despre referendum şi conțineau propagandă politică, am reacționat imediat. Atunci şi profesorii, și elevii prezenți l-au taxat pe Lebedinschi. Dumnealui, probabil, s-a supărat, pentru că a ieșit repede din sală, fără ca să ne spună măcar la revedere”, susţine directoarea liceului.La rândul său, parlamentarul Lebedinschi ne-a spus că se află zilnic prin școli, grădinițe, instituții medicale etc. Acolo, adaugă el, nu face propagandă politică, dar îndeamnă cetăţenii să iasă la referendum. Mai mult, socialistul nu vede o problemă în faptul că în sală se aflau și elevi minori, şi consideră că un tânăr de 16-17 ani are tot dreptul să fie informat despre situația politică din țară. „Ne aflăm în plină campanie electorală, suntem înregistrați ca și concurenți electorali și, respectiv, informăm cetățenii despre referendum. Care e problema? Nu am făcut nimic ilegal, citiți Ordinul 1348, emis de DGES și vă veți convinge singuri”, se apără Lebedinschi.

Într-adevăr, pe 18 octombrie, DGETS a emis un Ordin cu referire la eficientizarea procesului educaţional în perioada organizării şi desfăşurării referendumului local, privind revocarea Primarului general al municipiului Chişinău din 19 noiembrie 2017. Potrivit documentului, participații la referendum pot organiza întâlniri benevole cu profesorii și elevii în incinta instituțiilor, doar că în afara orelor de studiu.



„Acest Ordin al DGETS contravine legii”

„Este evident că se încalcă drepturile copiilor”





Menţionăm că, după reţinerea lui Dorin Chirtoacă, Primăria este condusă de PSRM şi PD. De aceea emiterea acestui Ordin nu reprezintă o surpriză, chiar dacă astfel s-a încălcat Codul Educaţiei, după cum ne-au atenţionat managerii unor licee din Chişinău. Boris Volosatîi, directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, ne-a spus că în instituția pe care o administrează se promovează valorile naționale, istoria, limba și geografia adevărată, dar nu cea inventată. Prin urmare, socialiștii nu vor veni niciodată la „Asachi” cu propagandă politică. Chiar de-ar vrea s-o facă, administraţia liceului nu le-ar permite, fiindcă acest lucru este ilegal, a precizat Volosatîi. „Propaganda politică în școală este interzisă prin lege, iar acest Ordin al DGETS contravine legii, care este mai presus de orice”, a adăugat directorul.Şi Grigore Vasilache, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, dă de înţeles că socialiștii nu au ce căuta în instituția condusă de el, unde elevii sunt împotriva referendumului. Dacă, totuși, susținătorii lui Dodon ar apărea la liceu, Vasilache consideră că este obligat de lege să le permită să facă adunare. „Nu avem dreptul să le interzicem. Există și un Ordin în acest sens. De aceea, aș proceda exact cum e stipulat în document şi, după ore, toți doritorii ar putea să participe”, explică managerul.

Un alt liceu, o altă viziune, Svetlana Mihăilescu, directoarea Liceului „B. P. Hasdeu” cu predare în limba rusă, a recunoscut că a avut solicitări din partea participanților la referendum pentru a le organiza întâlniri în cadrul instituției. Ea însă a refuzat categoric să ne spună despre ce partid politic este vorba, menționând că toate acțiunile ei sunt în conformitate cu Ordinul emis de DGETS. „Am un colectiv cu viziuni politice diferite, dar școala este în afara politicii. De aceea există Ordin și noi acționăm conform acelor prevederi. Participanții la referendum au solicitat întâlniri cu profesorii. Despre întâlnirile cu elevii nici nu poate fi vorba”, susține Mihăilescu.



„Nu putem interzice accesul unui ales al poporului…”

„Este mai degrabă manipulare!”

Viorica Negrei, șef adjunct DGETS, susține că acest Ordin nu contravine Codului Educației, ci dimpotrivă ajută la respectarea legii. Potrivit sursei, documentul este emis în baza mai multor acte normative, cum ar fi Codul Electoral, care prevede dreptul fiecărui cetățean de a fi informat, fără a fi impus să participe la anumite întruniri. Astfel, în opinia Vioricăi Negrei, Ordinul există anume pentru a evita obligativitatea participării elevilor și a profesorilor la asemenea adunări şi pentru a nu fi periclitat procesul educațional. Totodată, Negrei spune că instituțiile de învățământ sunt publice şi în ele poate intra cine dorește. „Noi nu putem interzice accesul unui ales al poporului în cadrul unei instituții publice, de aceea am creat un instrument prin care directorul instituției de învățământ se poate apăra în fața unui ales local”, a adăugat adjuncta DGETS.De cealaltă parte, reprezentanții societății civile au mari rezerve în privința Ordinului emis de DGETS, pe care îl consideră ilegal. Cornelia Cozonac, președinta Centrului pentru Jurnalism Independent, este de părere că acest document este unul abuziv, care atentează la procesul educațional. „Profesorii pot fi informați despre referendum, dar la aceste întâlniri nu ar trebui să participe elevii din școală, pentru că procesul de studii nu ar trebui să fie politizat. Politizarea afectează procesul de studii, deoarece aceste întâlniri sunt efectuate de reprezentații unei singure formațiuni politice. Prin urmare, elevilor li se oferă informații de pe o singură poziție, iar asta este mai degrabă manipulare! Consider că în școli nu ar trebui să existe activități politice și, în acest caz, ar trebui să intervină organele responsabile, pentru că este evident că se încalcă drepturile copiilor”, a specificat jurnalista.

La rândul ei, Olga Gordila, vicepreședintă a Consiliului ONG, afirmă că nicio activitate cu tentă politică nu-și are locul într-o instituție de învățământ, mai ales în prezenţa elevilor minori, care nu au încă dreptul de vot și de decizie. Iar într-o instituție publică, precum este liceul, evenimentele politice pot avea loc cu o singură condiție. „Statutul instituțiilor publice prevede clar că în ele se interzice orice activitate politică. Doar dacă solicitanții închiriază sala de la şcoală, administrația instituției nu răspunde de manifestările organizate în acel spațiu. Am mari dubii că, în aceste cazuri, există vreun contract de închiriere a spațiului”, a adăugat Gordila.



*În fotografie: 19 octombrie 2017. Deputatul socialist Lebedinschi la Liceul „Mihai Viteazul”