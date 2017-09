Socialiștii vor capul șefului Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău. „Moldovanu are un singur scop, de a-și îndeplini apartenența financiară”

Consilierii municipali din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) au cerut, astăzi, inițierea procedurii de demitere a șefului Direcției Sănătate din cadrul Primăriei, Mihai Moldovanu, dar și înaintarea spre Consiliul Municipal Chișinău (CMC) un proiect de decizie ce prevede majorarea salariilor pentru alte categorii de specialiști din cadrul grădinițelor.

După cum comunică TRIBUNA, consilierul Dinari Cojocari a menționat că, în ultimii 10 ani, nu s-au făcut servicii noi în spitalele din Capitală, doar se fac unele reparații.

„Nu există nici un profit din acest lucru. Mihai Moldovanu are un singur scop, de a-și îndeplini apartenența financiară. Cerem de la domnul Grozavu să inițieze procedura de demitere a domnului Moldovanu”, a spus Dinari Cojocari.





Eugenia Ceban, consilier municipal al PSRM, a menționat că s-au mai găsit bani pentru a majora salariile unor categorii de salariați din cadrul grădinițelor.

„Suntem în ajunul perioadei reci. Am depus săptămâna trecută un demers la primărie pentru a comasa direcțiile și subdiviziunile din cadrul Primăriei pentru că așa nu se mai poate. Centrul „Vatra” pentru copii a fost închis de către Chirtoacă, iar copiii vor dormi în străzi. Am aprobat un buget de 1,5 milioane de lei pentru renovare, dar managementul prost nu va face niciodată acest lucru. Am majorat salariile unor cadre din cadrul grădiniței cu 50%, acum am găsit surse de 1,9 milioane de lei pentru a majora salariile și pentru spălătorii de vase, asistenții medicali, etc.”, a spus Eugenia Ceban.

La rândul său, consilierul municipal Alexandru Odințov a specificat că s-ar putea adăuga la buget bani, dacă Primăria s-ar ocupa de strângerea banilor din arenda localurilor date în exploatare.

TRIBUNA