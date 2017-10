Soţia a aflat că soțul o înșală şi i-a făcut un cadou de ziua lui, pe care nu-l va uita niciodată…

Acest lucru se întâmplă din când în când, iar povestea însăși nu este foarte veselă, însă destul de interesantă. Esența este simplă: femeia a aflat că soțul ei are o amantă și a decis să-l pedepsească, iar în tot acest timp nu și-a arătat sentimentele, făcându-i o surpriză “de toată frumusețea” chiar de ziua lui de naștere.

„Aveam sentimentul că soțul meu mă înșală, existau multe “semne “. Mereu îi scria cuiva mesaje, râdea sau zâmbea. Și când l-am întrebat cui îi scrie, mi-a spus că mamei lui. În fiecare seară venea tot mai târziu de la muncă. Colegii de lucru îmi spuneau că a plecat acum câteva ore. Când l-am întrebat ce se întâmplă, a râs și mi-a spus că era în birou.

Ultima picătură a fost că ieșea “după lapte” la 23:30 şi se întorcea la 2 noaptea. Acum pot spune cu siguranță, bazându-mă pe propria experienţă, că în aceste cazuri merită să angajezi un detectiv. El va putea colecta dovezi care vor fi utile în caz de divorț.





Nu i-am zis nimic, așteptam ziua lui de naștere, care era peste câteva luni. Puteți spune, de ce am așteptat atât de mult, dacă știam că mă înșală şi de ce trebuia să fac asta chiar de ziua lui? Am făcut-o pentru că trebuia să colectez mai multe dovezi și să-mi găsesc o nouă locuință. Când l-am întrebat cum vrea să-și sărbătorească ziua de naștere, a spus că nu vrea oaspeți, va sărbători doar cu colegii la serviciu.

Apoi am găsit în dulap o sticlă de șampanie și două pahare. Așa că am făcut ceea ce ar face orice femeie normală în locul meu. Am plecat de acasă și am rămas la prieteni o vreme, iar soțului i-am spus că plec din oraș.

Şi ca să-mi duc planul la bun sfârșit, am invitat la ziua lui părinții, sora și câțiva prieteni. Le-am spus că vreau să-i fac o surpriză, deci, îl surprindem cu tort și lumânări, chiar de dimineață. Sună distractiv? Bineînțeles.

Ne-am întâlnit lângă casă la 8:30 dimineața. Intrăm toți în ascensor (8 oameni). Mama lui ţine în mâini tortul, iar eu le reamintesc tuturor că trebuie să se comporte cât se poate de încet. Am descuiat ușa apartamentului cu cheia mea şi când am deschis-o, toată lumea a rămas surprinsă!

Soțul meu, de asemenea, a fost surprins. Stătea, îmbrățișându-şi amanta și se uita la noi cu ochi mirați. Mama a aruncat tortul, sora și tatăl au început să strige la el. M-am prefăcut că sunt șocată, prietenii lui, de asemenea, au început să strige la el. Soțul meu, acum deja fostul soț, plângea și striga “ce am făcut” , iar amanta încerca să-şi strângă lucrurile și să fugă.

Cred că nu trebuie să vă spun, că acesta este unul dintre cele mai bune cadouri, pe care le-am făcut vreodată la ziua de naștere”.

