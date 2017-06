Spiridon Vangheli le-a dăruit cititorilor săi o carte nouă. „Crăița” va apărea în curând în librării

Scriitorul Spiridon Vangheli este sărbătorit miercuri, 14 iunie, la Chișinău, cu ocazia aniversării de 85 de ani. De ziua sa de naștere, îndrăgitul scriitor pentru copii le-a dăruit cititorilor săi o nouă carte. „Crăița” a ieșit ieri de sub tipar și urmează să apară în curând în librării. Scriitorul a avut miercuri, 14 iunie, și o întâlnire cu mai mulți copii, care i-au urat „La mulți ani!”, la biblioteca „Ion Creangă” din Capitală.

În acest an, pe lângă aniversarea de 85 de ani a scriitorului Spiridon Vangheli, se împlinesc și 50 de ani de când au apărut primele povestiri cu Guguță, cel mai cunoscut personaj din creația sa. Spiridon Vangheli a mărturisit, cu această ocazie, că s-a simțit mereu vinovat că a scris până acum mai multe cărți despre băieți, așa că a decis să scrie și una despre o fetiță, Crăița, care este inspirată din copilăria grea a soției sale, Eleonora.

„Guguță este al doilea fecior al meu. Cincizeci de ani, când mă uit la el, îmi pare că eu am 150 de ani. Dar e tot în clasa a treia. Am scris și o carte pentru fetițe, ”Crăița”, o carte la care am muncit enorm de mult, dragii mei, 17 variante am făcut la cartea asta. Așa de tare am tremurat în fața fetițelor, ca să fie ”Crăița” pe placul lor. Ea e prototipul soției mele când era cu 75 de ani în urmă fetiță, pe timpurile celea grele din 1944, tipuri de care nu trebuie să uităm”, a mărturisit Spiridon Vangheli.





Academicianul Mihai Cimpoi a fost printre primii care a citit noua carte a lui Spiridon Vangheli și s-a arătat convins că aceasta îi va emoționa atât pe copii, cât și pe părinții lor.

„Aici e vorba despre vremuri foarte triste, dragi copii, grele pentru poporul nostru, pentru românii basarabeni. E vorba despre foamete, colectivizare. Și iată că, această fetiță foarte ingenioasă, foarte isteață, ca și Guguță, găsește soluții, ea supraviețuiește și face lumea ceea dramatică mai bună”, a precizat Mihai Cimpoi.

Copiii i-au urat scriitorului ”La mulți ani!” și s-au mirat că Guguță a împlinit anul acest tocmai 50 de ani.

„Am citit din cartea ”Isprăvile lui Guguță” și mi-a plăcut povestea ”Telegrame în pădure”. Îmi place că Guguță este ingenios.

- Vă vine să credeți că are 50 de ani de când au fost scrise povestirile despre el?

E de o vârstă cu tatăl meu, spune o fetiță.

Mie mi-a plăcut cel mai mult povestea ”Guguța”. Era colega lui Guguță, a povestit o altă fetiță.

Guguță e pe jumătate îndemânatic și pe jumătate neîndemânatic. Adică face și năzbâtii, crede un băiețel.”

Născut la 14 iunie 1932, în localitatea Grinăuți, județul Bălți, Spiridon Vangheli a scris proză pentru copii care a fost tradusă în mai multe limbi ale lumii. Între operele sale cele mai cunoscute se numără ”Isprăvile lui Guguță”, ”Steaua lui Ciuboțel”, ”Pantalonia - țara piticilor”, ”Băiețelul din coliba albastră” și altele.

Scriitorul Spiridon Vangheli a fost distins cu Diploma Internațională de Onoare „Andersen”, cu Premiul „Ion Creanga” al Academiei Române, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România, cu titlul de maestru al artei și cu cel de scriitor al poporului. În 2012 i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău.

