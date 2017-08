SPOILERE: „Urzeala Tronurilor” Sezonul 7 s-a încheiat! Va continua incestul Jon Snow + Daenerys Targaryen?

Sezonul 7 al serialului Urzeala Tronurilor s-a încheiat luni, după un episod cu final incendiar care ne va ține în tensiune mai bine de un an! Sezonul 8 ar urma să debuteze cel mai devreme în luna octombrie a anului viitor, însă există riscul ca premiera să se amâne până la începutul lui 2019.

ATENȚIE, URMEAZĂ SPOILERE!

Episodul 7, ”The Dragon and The Wolf”, i-a pus față în față cei mai puternici conducători din Westeros, Jon Snow, Daenerys Targaryen și Cersei Lannister. Negocierile pentru o pace temporară nu au făcut decât să rupă relația dintre Cersei și Jaime. Deși a promis că va trimite armata în Nord, Cersei nu intenționează să onoreze acordul. Între timp, zidul a fost doborât, iar armata Regelui Nopții e în drum spre Winterfell.





Ultimul sezon din Game of Thrones va avea numai ȘASE episoade, însă e de așteptat ca durata acestora să fie de peste o oră! Filmările pentru noul sezon vor începe peste o lună.

11 întrebări care ne macină după finalul sezonului 7

VOR RĂMÂNE JON ȘI DAENERYS ÎMPREUNĂ?

Știam deja că teoria ”R+L=J” a fanilor s-a adeverit, iar Jon nu este fiul lui Ned Stark, ci nepotul. La finalul acestui sezon am aflat însă că Jon nu este un bastard, ci fiul legitim al lui Rhaegar Targaryen și al Lyannei Stark. Sam și Bran au descoperit numele adevărat al Regelui Nordului: Aegon Targaryen. Dacă printre ” dragoni” incestul nu a fost niciodată o problemă, pentru Jon ar putea fi un motiv suficient să pună capăt relației cu Daenerys, sora lui Rhaegar și mătușa sa. Crescut în Nord, Jon se aseamănă foarte mult cu Ned Stark, care nu ar fi fost de acord cu incestul.

CUM VA FI PRIMIT JON LA WINTERFELL DUPĂ CE I-A JURAT CREDINȚĂ LUI DAENERYS?

Lorzii loiali casei Stark nu au privit cu ochi buni plecarea lui Jon în Sud pentru a negocia cu Daenerys. Decizia sa de a declara Nordul fidel casei Targaryen ar putea fi un șoc pentru cei care l-au proclamat rege. Nu este exclus ca aceștia să îi întoarcă spatele chiar înainte de a afla că este unul dintre ultimii urmași ai regelui Nebun.

CÂT DE EMOȚIONANTĂ VA FI REÎNTÂLNIREA DINTRE ARYA ȘI JON?

Poate cel mai așteptat moment din debutul viitorului sezon va fi cel în care Arya și Jon se vor afla față în față. Ultima dată s-au văzut în primul sezon, înainte ca Arya să plece la King's Landing, iar Jon să se alăture Rondului de Noapte la zid, când i-a dăruit sabia pe care ea o poartă și acum: Needle. Dacă reîntâlnirea dintre Sansa și Jon a fost emoționantă, cei doi nefiind apropiați când erau copii, ar trebui să ne așteptăm la ceva lacrimi în momentul când Arya și Jon se vor revedea.

AU SUPRAVIEȚUIT TORMUND ȘI BERIC?

Zidul a căzut în ultimul episod, iar White Walkerii au distrus castelul-port Eastwatch. Tormund și restul sălbaticilor au fost trimiși să păzească acea parte a zidului, însă n-au avut nicio șansă în momentul în care Vyserion, înviat de Regele Nopții, a început să atace. Tormund și Beric Dondarrion încercau să coboare de pe zid în momentul în care acesta a fost doborât și încă nu știm dacă au supraviețuit și se află în drum spre Winterfell.

CADE WINTERFELL?

Jon Snow și aliații săi au pornit spre Winterfell cu gândul că urmează să apere zidul. Nu mai este cazul însă, iar armata celor vii nu are încă o strategie bătută în cuie pentru a-i înfrunta pe White Walkeri în câmp deschis. Chiar dacă înaintează destul de greu, armata morților va ajunge la Winterfell, iar șansele ca cetatea să nu fie distrusă, iar armatele oamenilor să fie împinse în Sud sunt infime.

O VA SALVA THEON PE YARA?

Theon pare să își fi recăpătat curajul după ce a fost terorizat de Ramsay Bolton. Și-a abandonat sora pe mâna unchiului Euron, însă pare determinat să o salveze, ambiționat de discursul lui Jon Snow de la întâlnirea cu Cersei. Rămâne de văzut dacă misiunea sa va avea succes. Euron a plecat în Essos, de unde se va întoarce cu o armată de 20.000 de mercenari, în timp ce Theon mai are doar câțiva oameni loiali alături de care să lupte.

CINE O VA TRĂDA PE DAENERYS?

O profeție spune că Daenerys va fi trădată ”o dată pentru sânge, o dată pentru aur și o dată pentru dragoste”. Până în momentul de față s-au adeverit numai primele două. Vrăjitoarea Mirri Maz Duur i-a omorât copilul, în timp ce Jorah Mormont a fost plătit de Robert Baratheon pentru a o spiona. Printre cei care ar putea să o trădeze pentru dragoste se numără Jon Snow, actualul iubit/nepot :), Tyrion, Greyworm sau Missandei.

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU COPILUL LUI CERSEI?

Cersei și-a aflat în tinerețe viitorul de la o ghicitoare. Până în momentul de față, toate profețiile s-au îndeplinit. S-a căsătorit cu un rege care a avut 20 de bastarzi, în timp ce ea a avut trei, dar cu Jaime, iar toți au murit. A devenit regină, însă alta mai tânără și mai frumoasă a venit să îi ia tronul. Cersei este din nou gravidă, însă copilul are șanse minime să supraviețuiască, dacă ținem cont de profeție. Ultima parte spune că Cersei va muri strânsă de gât de fratele mai mic. Acesta ar putea fi Tyrion, însă nu este exclus ca Jaime să fie cel care îi va pune capăt zilelor. Știm că Jaime și Cersei sunt gemeni, însă nu și ordinea în care s-au născut.

PE CINE VA ALEGE BRIENNE: JAIME SAU TORMUND?

Grea decizie. :D Jaime a ales-o pe Cersei în trecut, însă încă reprezintă o slăbiciune pentru Brienne. Va fi greu pentru Tormund, dacă a supraviețuit, să concureze cu el. Asta dacă nu cumva The Hound îi va pune o vorbă bună. Romantic incurabil, Tormund visează deja la o viață lungă alături de Brienne: ”Am o frumusețe care mă așteaptă la Winterfell. Bălaie, ochi albaștri, cea mai înaltă femeie pe care ai văzut-o. Nu-i a mea încă, dar am văzut cum se uită la mine. Vreau să fac copii cu ea! Gândește-te, monștri uriași care ar cuceri lumea!”. Poate spune nu unei asemenea declarații? :D

CINE VA CÂȘTIGA CLEGANE BOWL: THE HOUND SAU THE MOUNTAIN?

Am primit o mostră din mult așteptata confruntare în primul sezon, când cei doi frați s-au duelat în timpul unui turnir. Lupta a fost oprită însă la intervenția regelui Robert Baratheon. În ultimul episod, The Hound i-a jurat fratelui său că îl va omorî. Asta dacă The Mountain încă mai e viu în adevăratul seens al cuvântului.

CINE VA CONDUCE CELE ȘAPTE REGATE LA FINAL?

Probabil că răspunsul îl vom afla în ultimele minute ale serialului. Ne așteptăm ca multe personaje importante să moară în lupta cu Regele Nopții. Finalul, după cum a anunțat George R. R. Martin, va fi unul asemănător cu cel din Stăpânul Inelelor. Binele învinge, dar sigur vom avea mai puțini supraviețuitori decât în opera lui Tolkien. Jon Snow și Daenerys sunt favoriți să conducă, însă pare o variantă prea simplă pentru modul în care am fost învățați că decurg lucrurile în Westeros.