Opinii & Editoriale 2 Iunie 2017, ora 07:20 Din editia print

Spune nu „familiei tradiționale”

Zilele trecute am postat pe o rețea de socializare o știre despre un tip (nu-mi permit să-l numesc bărbat) care a violat patru minori dintr-o instituție de plasament din Bălți. Magistrații i-au acordat o pedeapsă non-privativă de libertate, pentru că acesta și-a recunoscut vina și are acasă, atenție, doi copii. După ce am distribuit această știre i-am dat titlul „Familia tradițională”, iar un prieten de-al meu mi-a sărit în cap că lovesc în familia tradițională și spun că toate familiile tradiționale sunt formate din violatori, criminali ș.a.m.d. Nu prea aveam timp să intru în polemici stupide atunci, însă i-am promis că într-un articol voi vorbi neapărat despre subiectul familiei tradiționale.