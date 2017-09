Statul e responsabil de viața oamenilor din izolatoare. De ce Poliția a refuzat transferul lui Andrei Brăguța la spital?

Cel puțin 7 zile Andrei Brăguța, tânărul care a decedat în Penitenciarul nr. 16-Pruncul după ce a fost urmărit de polițiști pentru încălcarea Regulamentului de circulație rutieră, a stat în izolatorul de detenție provizorie al Direcției Poliție a MAI. În toată această perioada, polițiștii știau că Brăguța avea probleme mentale și necesita intervenția doctorilor specialiști. Au recunoscut-o în comunicatul publicat de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Ceea ce n-au explicat reprezentanții IGP e motivul pentru care tânărul nu a fost dus la spital, scrie moldnova.eu.

Potrivit IGP, Andrei Brăguța s-a aflat în Izolatorul de detenție provizorie al Direcției Poliție a mun. Chișinău de pe 16 august până pe data de 23 august, când Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, ar fi emis o încheiere privind internarea arestatului în Spitalul Clinic de Psihiatrie. Poliția a precizat că pe parcursul reținerii tânărul nu ar fi declarat despre eventuale abuzuri asupra sa din partea oamenilor legii și că nici nu a solicitat intervenția serviciilor medicale. De asemenea, IGP a precizat că în toată această perioadă au chemat de mai multe ori medicii de la Urgență, invocând „comportamentul neadecvat al lui Andrei Braguța”, acesta fiind diagnosticat cu „stare de afect”. Medicii au ajuns la Andrei inclusiv pe data de 22 și 23 august, așa cum reiese din înscrisurile din Registrul de evidență a acordării primului ajutor medical persoanelor deținute în izolatorul Direcției de Poliție al Capitalei.

Un astfel de document a fost făcut public și de echipa postului de televiziune TV8. Astfel, pe data de 22 august, medicul a notat că „pacientul a fost transportat la SCP”, după care pe pagina următoare precizează: „Șeful de escortă a fost împotrivă ca să fie transportat la SCP, deoarece lipsesc colaboratori pentru excortare. A fost acordat ajutorul medical”. Pe 23 august, la miezul nopții, o altă echipă de medici a fost chemată, care a recomandat, cel mai probabil, „internarea în SCP pentru tratament”.

Poliția, responsabilă de viața celor pe care îi reține

Alexandru Chirca, de la batalionul special de escortă și pază, a negat că ar fi refuzat escortarea reținutului. Acesta a spus pentru TV 8 că în acea zi nu a parvenit nicio solicitare: „Nu am fost informat, așa ceva nu am avut. N-am avut nicio solicitare, n-am avut nicio informație, n-am avut nicio indicație, nu am avut nimic”.



