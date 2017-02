Steven van Groningen, preşedintele Raiffeisen Bank România, îi răspunde lui Liviu Dragnea: Îmi pasă. De aceea am fost în piaţă

Preşedintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, a scris luni pe contul său de Facebook că prezenţa sa la protestele din Piaţa Victoriei a fost o decizie personală şi că, înainte de a fi preşedinte de bancă, este tată şi îi pasă de viitorul copiilor lui şi al ţării în care locuieşte.

„Marţea trecută, seara, mă sună unul dintre copiii mei. <Tată! Ai auzit?> Şi îmi povesteşte despre ordonanţe. <Mergem în piaţă! Veniţi şi voi?> Era târziu şi am lăsat copiii să se ducă singuri.

Miercuri am înţeles mai bine despre ce este vorba. Aveam 30 de musafiri acasă, dintre care mulţi s-au grăbit să ajungă în piaţă. Era târziu când am ajuns şi noi, iar în partea opusă a pieţei erau deja incidente pe care forţele de ordine încercau să le aplaneze. Aşa că nu am stat mult. Totuşi am rămas impresionat de ce am văzut şi ne-am dus în continuare în fiecare seară, cu familia”, a scris van Groningen pe contul său de Facebook.

„Înainte de a fi preşedinte de bancă sunt tată şi îmi pasă de viitorul copiilor mei şi al ţării în care locuiesc. Nu cred că din acest punct de vedere există vreo diferenţă faţă de cei cu care m-am întâlnit acolo - clienţi, prieteni, parteneri de afaceri, antreprenori, sportivi, încă o campioană olimpică, angajaţi. La fel ca în cazul lor, dorinţa mea pentru un viitor mai bun pentru copii mei, într-o Românie mai prosperă, este total legitimă. Înţeleg că faptul că îmi pasă de ceea ce se întâmpla în România, ţara unde am locuit 20 de ani şi care pentru mine este acasă, îi deranjează pe unii. Am văzut reacţii de indignare de la politicieni, declaraţii că <nu este corect> să mă aflu acolo”, a adăugat preşedintele Raiffeisen Bank România.

El spune că pentru că este preşedinte de bancă îi pasă de cele 5.500 de familii de români care depind de salariul de la bancă, îi pasă de viitorul lor, dar şi de cele 2 milioane de clienţi care i-au încredinţat economiile lor şi de cele 30.000 de companii finanţate de bancă.

„Politicienii nu ar trebui să fie surprinşi de poziţia mea. De cel puţin 10 ani am acelaşi discurs. Pentru a crea valoare, pentru a creşte productivitatea care ne va permite să plătim salarii mai mari, avem nevoie de un sector privat performant. Afacerile au nevoie de un mediu predictibil, fără schimbări importante de legislaţie făcute peste noapte. Orice schimbare trebuie discutată cu cei afectaţi, printr-un proces amplu de consultare. Orice propunere legislativă trebuie făcută pe baza unei analize de impact - o altă prevedere legală care adesea nu este respectată de politicieni. Mediul de afaceri are nevoie de o perioadă rezonabilă de implementare a legilor. Cu alte cuvinte, avem nevoie de dialog real, nu doar să ne prefacem că dialogăm. În ultimii 10 ani s-au schimbat prea puţine din acest punct de vedere. Dialogul este evitat. De ce să ne obosim cu contraargumente, dacă este mult mai simplu să discredităm sau să insultăm orice voce critică? Ad hominem nu este un semn bun când este vorba despre un proces democratic”, a mai scris van Groningen.

El a spus că se aştepta ca prezenţa sa în Piaţa Victoriei să fie „exploatată”.

„Îmi pasă. De aceea am fost în piaţă. Era de aşteptat ca unii vor exploata prezenţa mea într-un mod total previzibil. Este un risc pe care mi-l asum”, a conchis şeful Raiffeisen Bank România.

Postarea bancherului vine după ce liderul PSD Liviu Dragnea a criticat faptul că persoane din conducerea multinaţionalelor, cum ar fi preşedintele unei bănci străine, au ieşit în stradă.

