Stewardesele au început să urle și să plângă. Imagini înfiorătoare din interiorul unui avion care a căzut în gol 6.000 de metri - VIDEO

Momente de coșmar pentru pasagerii unui avion al companiei Airasia. Aeronava în care se aflau a piedut presiune după ce a căzut peste 6.000 de metri în gol, scrie The Telegraph.

Avionul decolase de 25 de minute din Perth și se îndrepta către Bali când a fost forțat să se întoarcă din cauza unor probleme tehnice. Măștile de oxigen au căzut, iar celor 145 de pasageri li s-a spus „să fie pregătiți” pentru că avionul pierde altitudine.

„Una dintre stewardese a început să fugă pe culoar și la scurt timp au căzut măștile. Atunci toată lumea s-a panicat”, spune o pasageră. „Nivelul de panică era foarte mare din cauza comportamentului staff-ului. Ei țipau și plângeau”, povestește o altă pasageră.

Aeronava a fost adusă la so și niciun pasager nu a suferit răni. Reprezentanții AirAsia spun că verifică aeronava pentru a vedea ce a cauzat această cădere bruscă a avionului și că regretă incidentul neplăcut.

A Bali-bound flight has been forced back to Perth after losing cabin pressure. pic.twitter.com/E6ENGBr1og