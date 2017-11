Strigăt de DISPERARE a unei profesoare: Suntem o gloată care nu înțelege nimic

La adresa redacției TIMPULui a parvenit o scrisoare semnată de o fostă profesoară. Pensionara este indignată până la diperare din cauza pensiei mici care nu ajunge pentru nimic. Aceasta se adresează în special către premierul Pavel Filip.

„Este un strigăt la cer de durere și disperare. Am lucrat peste 40 ani profesoară, șef de studii, director de școală ca până la urmă să primesc o pensie de 1700 lei, cu multiplele indexări anuale. Cu câtă bucurie am așteptat 1 aprilie 2017! Am avut speranța că se va mări pensia. Când domnul Filip relata cu atâta mândrie la televizor că pensia celor care s-au pensionat în anii 2001 până în 2008 se va mări cu 37 la sută, nu cred că domnul Filip stă rău cu matematica, dar până la urmă, pensia mea s-a mărit cu 30 lei. Acum, cu indemnizația de 6,7 și cu cei 30 lei se fac 1850 lei. Cum să te descurci cu așa bani?

Prețurile cresc ca pâinea, lemne de foc, butelia cu gaz, lumina, nemaivorbind de medicamente și multe altele, șirul este mai lung, Toate acestea constituie strictul necesar.





Nu sunt nostalgică după vremurile trecute, dar cu rușii primeam un salariu care îmi permitea să-mi procur lunar fie un televizor, fie o mașină de spălat și multe altele. Profesorii primeau o tonă de cărbune, un metru stern de lemne și ne ajungea pentru iarnă, dar acum? Care e răsplata pentru munca „nobilă” pe care o depune un profesor?

Am fost la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din Orhei, crezând că este o greșeală. Funcționara mi-a replicat că nu ei se fac vinovați că salariul mi-a fost mic și coeficientul anilor 1999-2001 este mic. Care este concluzia? Că suntem o gloată care nu înțelege nimic, răbdători până la infinit? Deseori aud la televizor că optați pentru o viață decentă. Când va fi ea, viața decentă pentru cei care v-au învățat și v-au educat, și v-au ales, să aibă o bătrânețe fără griji și fără greutăți, cât de cât liniștită? Iată ce mă frământă pe mine și pe miile de profesori pensionari și nu numai, dar și pe profesorii de azi cu salariile lor mizere, pe care îi așteaptă aceeași soartă, dar poate și mai rea. Când legile adoptate de Parlamentari și domnii Guvernanți vor lucra pentru oameni și nu împotriva lor (inclusiv și legea despre calcularea pensiilor)?

Fosta profesoară, acuma pensionară în gimnaziul Cucuruzeni, raionul Orhei, Lidia Caisîn”.



FOTO SIMBOL