Sturza CRITICĂ reforma Guvernului. Plahotniuc își consolidează puterile

Fostul prim-ministru, Ion Sturza, s-a pronunțat împotriva noilor reforme ale Guvernului, care a decis să decidă aproape 50% din personalul său. Potrivit lui Sturza, această reformă nu va face nimic altceva decât să slăbească activitatea guvernului, dar să întărească pozițiile de la Global Business Center.

„Zi trista pentru premierul Pavel Filip. Domnul Plahotniuc personal a impus reducerea de personal la ministere in mediu cu 44%! Toți înțeleg ca este o nesăbuință si ca aparatul de stat oficial devine nefuncțional. În schimb se consolidează cel de la BGC. Am numărat deja vreo 10 foști generali doar la un etaj! Cu un suport tehnic formidabil, accesul la toate sistemele Informaționale ale statului, fisc, vama, cadastru… Comisari in ministere. Ședințe marți la partid cu miniștri .Mai avem nevoie de guvernul oficial? Curaj Pavel Filip!”, a scris Ion Sturza pe pagina sa de facebook.



