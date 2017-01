SUA: Biroul de etică al Congresului primește o lovitură din partea republicanilor

Biroul de etică parlamentară, înființat în 2008 în urma unei serii de scandaluri de corupție, nu a fost suprimat, dar urmează să fie reales și să treacă sub supravegherea parlamentarilor din Comisia pentru etică a Camerei, care vor avea puterea de a pune capăt anchetelor. Totodată, nu va avea dreptul de a comunica, în condițiile în care mai mulți aleși care au făcut obiectul anchetelor Biroului de etică s-au plâns că acesta nu a respectat prezumția de nevinovăție.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.