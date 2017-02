SUA: Donald Trump apără expulzarea de imigranți ilegali 'infractori', amintind că a fost o promisiune de campanie

Președintele american Donald Trump a apărat duminică primele expulzări de imigranți ilegali din timpul mandatului său, care au provocat proteste din partea stângii și a comunităților de imigranți, transmite AFP.

'Represiunea împotriva imigranților clandestini infractori nu este decât aplicarea promisiunii mele din campanie', a scris Trump de Twitter. 'Membri ai unor bande, traficanți de droguri și alții sunt pe cale să fie expulzați!', a adăugat el.



Săptămâna trecută, mai multe sute de imigranți fără acte legale au fost arestați și expulzați în mai multe operațiuni simultane desfășurate de ICE (Immigration and Customs Enforcement), agenția federală vamală și de imigrație, mai ales în orașele Los Angeles, New York, Chicago și Austin (Texas).





Autoritățile federale nu au comunicat numărul exact al arestărilor, însă numeroși aleși democrați au solicitat un bilanț, temându-se că acestea au vizat și imigranți ilegali fără cazier judiciar.

Duminică, un consilier de la Casa Albă a afirmat că operațiunile întreprinse săptămâna trecută au fost mai ample decât cele purtate de administrația Obama sub denumirea 'Operation Cross Check'.

'Este adevărat că operațiunile Cross Check se desfășoară în fiecare an. În acest an, am luat măsuri noi și mai importante pentru a-i expulza pe străinii delincvenți', a declarat Stephen Miller, consilier al lui Donald Trump, la canalul Fox News.

