SUA: Procurorul special Robert Mueller se apucă de lucru

Prin alegerea lui Robert S. Mueller III pentru funcția de procuror special, adjunctul procurorului-general al SUA, Rod Rosenstein, a adus în prima linie un veteran al legii - un procuror experimentat, fost director al FBI și avocat în sectorul privat - care va cerceta metodic toate dedesubturile anchetei cu privire la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, comentează CNN.

Orice alt procuror se putea gândi de două ori înainte să accepte o muncă atât de plină de controverse politice.

Dar, în timp ce Washingtonul surprins digera miercuri anunțul surpriză, Mueller a dat publicității o declarație concisă miercuri seară la ora locală 19.04 anunțând că "acceptă responsabilitatea" și o "va îndeplini la întreaga capacitate".





Apoi s-a apucat de lucru.

La orele 19.38, deja vechea lui firmă, WilmerHale, a anunțat că alți doi parteneri au demisionat pentru a-l ajuta, inclusiv cel care a lucrat pentru procurorul cazului Watergate în anii 1970.

"Atribuțiile lui Bob Mueller sunt nenumărate", a afirmat Richard Ben-Veniste care a fost procuror special în timpul scandalului Watergate și îl cunoaște pe fostul director FBI.



Mueller va începe cu trecerea în revistă a dosarelor existente și va sta de vorbă cu agenții care au fost implicați în acest caz. Apoi, va strânge faptele și le va analiza cronologic în timp ce își stabilește strategia de anchetă. Ar putea fi numeroase interceptări, e-mailuri, texte și chiar înregistrări.

Dacă trecutul este un precedent, el se va îndrepta spre cei care se află implicați cât mai la centru, ceea ce ar putea dura câteva luni și ar pune adminstrația Trump într-o oarecare umbră.

"El va avea ocazia să audieze martorii în ritmul pe care îl consideră adecvat și, dacă va fi necesar, va avea puterea să le ofere martorilor imunitate și să prezinte dovezile unui mare juriu", a mai spus Richard Ben-Veniste.

Deși Mueller și-a petrecut cariera profesională în sfera privată, pasiunea sa — după cum susțin prieteni ai acestuia — a fost pentru serviciul public. Cariera sa a fost neobișnuită. După ce a fost șef al diviziei penale din cadrul Departamentului de Justiție, el s-a alăturat unei firme de avocatură din Washington. Dar a renunțat la un parteneriat profitabil pentru un post de procuror în diviza de omucideri de pe lângă biroul procurorului general al Statelor Unite.

"A anchetat totul de la crime legate de droguri pe străzile Washingtonului până la terorismul internațional de pe cerul (orașului scoțian) Lockerbie", a declarat avocatul Neil H. MacBride de la firma de avocatură Davis Polk, care l-a cunoscut și a lucrat cu Mueller de peste 20 de ani.

"Bob obișnuia să le spună tinerilor procurori și agenți că integritatea face ceea ce trebuie atunci când nimeni nu se uită la tine", a spus MacBride.

Etica muncii lui Mueller este legendară.

"El este primul care vine și ultimul care pleacă. Este motivul pentru care toată lumea îl consideră etalonul-aur", a afirmat un vechi prieten, Daniel Levin, de la firma de avocatură White & Case. Levin a adăugat că el aduce la locul de muncă o judecată formidabilă în ce privește sistemul de justiție penală și un "foarte bun simț al modului în care lucrurile funcționează".

Pentru Levin cea mai importantă calitate este că, după o lungă carieră strălucitoare, el "nu are ego".

"Nu vrea neapărat să fie bun. Va obține rezultatul corect, indiferent care va fi acesta", a mai declarat el.

Și pentru un oraș care plutește pe scurgeri, el va închide robinetul.

Cei doi oameni pe care îi aduce cu el au calități diferite.

Aaron Zebley a fost șeful de personal al lui Mueller la FBI. El a lucrat, de asemenea, în calitate de consilier principal în cadrul Diviziei de Securitate Națională și cunoaște drumul în jurul Departamentului de Justiție. Zebley și-a obținut diploma de licență în 1996 la University of Virginia School of Law și o diploma de licență la College of William and Mary.

James Quarles și-a petrecut ultimii ani la o firmă privată care se concentrează pe problemele și managementul litigiilor complexe, dar cariera sa poate fi acum într-un punct de răscruce. Ca și Ben-Veniste, Quarles a lucrat la Watergate Special Prosecution Force, pentru care a fost procuror special adjunct.

"Nu se compară nimic cu tipul de presiune și obligație pe care acest loc de muncă ți-l pune pe umeri", a spus Ben-Veniste. "Pentru că a mai fost pe acolo, îi dă încrederea să știe cum să facă acest lucru și să îl facă corect", a adăugat el, citat în comentariul CNN.

AGERPRES